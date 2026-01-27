Nasry Afura inicia Gobierno con llamado a la unidad y el trabajo

El espacio para la prensa nacional e internacional, así como para invitados especiales, entre ellos representantes de embajadas, fue limitado y estrictamente controlado.Cerca de las 8:00 de la mañana comenzaron a arribar los diputados al Hemiciclo, algunos trasladados en autobuses oficiales. A las 8:30 hizo su ingreso el nuevo alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, acompañado de su esposa, y 10 minutos después, a las 8:40 de la mañana, el entonces presidente electo <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/videos/noticiero/nasry-asfura-aprueba-sus-primeros-decretos-empleo-educacion-y-venta-del-avion-presidencial-JD29088643" target="_blank">Nasry Asfura</a> llegó al Congreso Nacional en un convoy de vehículos tipo camioneta, rodeado por varios anillos de seguridad.Conduciendo él mismo, ingresó a un estacionamiento privado y saludó brevemente a la prensa: “Gracias, que Dios bendiga a Honduras”, fueron sus primeras palabras del día.