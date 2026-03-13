Inicia construcción del centro de cirugía pediátrica en el Rivas

San Pedro Sula, Honduras.

La construcción del centro de cirugía pediátrica en el hospital Mario Catarino Rivas comenzó oficialmente este viernes con la colocación de la primera piedra de este proyecto que busca ampliar la capacidad de atención y reducir la mora quirúrgica en la zona norte del país.

La obra, impulsada por la fundación Cepudo y financiada por la organización internacional Food For The Poor, con el respaldo de la municipalidad de San Pedro Sula, tendrá un costo inicial de $2.4 millones.

En el acto protocolario estuvieron presentes el alcalde Roberto Contreras, la directora de Cepudo, Linda Coello, el director del Mario Rivas, Gabriel Paredes, el jefe de Pediatría, David Mendoza, personal de salud del centro asistencial y representantes de Food For The Poor.

El nuevo centro será construido dentro del complejo hospitalario, en un espacio donde anteriormente funcionaba un estacionamiento para estudiantes, ubicado cerca del área de emergencia y del almacén de la Región Sanitaria de Cortés.