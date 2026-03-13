  1. Inicio
  2. · San Pedro

Inicia construcción del centro de cirugía pediátrica en el Rivas

Autoridades colocaron este viernes la primera piedra del nuevo centro que permitirá ampliar la atención quirúrgica para niños de la zona norte de Honduras

  • Actualizado: 13 de marzo de 2026 a las 20:10 -
  • Jacqueline Molina
Inicia construcción del centro de cirugía pediátrica en el Rivas

El alcalde Roberto Contreras, la directora de Cepudo, Linda Coello y autoridades del hospital colocan la primera piedra del centro de cirugía pediárica del Mario Catarino Rivas.

 Foto: Cortesía
San Pedro Sula, Honduras.

La construcción del centro de cirugía pediátrica en el hospital Mario Catarino Rivas comenzó oficialmente este viernes con la colocación de la primera piedra de este proyecto que busca ampliar la capacidad de atención y reducir la mora quirúrgica en la zona norte del país.

La obra, impulsada por la fundación Cepudo y financiada por la organización internacional Food For The Poor, con el respaldo de la municipalidad de San Pedro Sula, tendrá un costo inicial de $2.4 millones.

En el acto protocolario estuvieron presentes el alcalde Roberto Contreras, la directora de Cepudo, Linda Coello, el director del Mario Rivas, Gabriel Paredes, el jefe de Pediatría, David Mendoza, personal de salud del centro asistencial y representantes de Food For The Poor.

El nuevo centro será construido dentro del complejo hospitalario, en un espacio donde anteriormente funcionaba un estacionamiento para estudiantes, ubicado cerca del área de emergencia y del almacén de la Región Sanitaria de Cortés.

Sanando Corazones transforma la vida de 16 niños en el Mario Rivas

El edificio contará con dos niveles y estará equipado con cuatro quirófanos especializados para cirugía pediátrica, además de áreas de recuperación, evaluación y tratamiento, así como consultorios destinados a la atención de los pacientes.

El complejo incluirá también un área pedagógica destinada a la formación y actualización de médicos residentes de Pediatría, con el objetivo de fortalecer el proceso académico y contribuir a mejorar la calidad de atención que reciben los pacientes infantiles.

De acuerdo con Paredes, la iniciativa comenzó a gestionarse hace varios años a partir de una propuesta impulsada por el Departamento de Pediatría y el área de Cirugía Pediátrica del hospital, que establecieron los primeros acercamientos con la fundación Cepudo para desarrollar el proyecto.

El director del centro asistencial explicó que actualmente el hospital cuenta con 11 quirófanos; sin embargo, la alta demanda de cirugías limita en ocasiones la disponibilidad de espacios exclusivos para pacientes pediátricos.

El edificio constará de dos niveles y cuatro quirófanos.

El edificio constará de dos niveles y cuatro quirófanos.

 (Foto: Cortesía)

Esta situación ha obligado en años anteriores a establecer alianzas con otros centros, como el Hospital Leonardo Martínez Valenzuela, donde se han realizado brigadas quirúrgicas de subespecialidades como la neurocirugía pediátrica para atender parte de la demanda.

En materia de recurso humano, Paredes indicó que parte del personal médico será reubicado, incluidos algunos cirujanos pediatras, aunque también será necesario contratar más profesionales para asegurar el funcionamiento continuo de la unidad.

Con la puesta en marcha de este complejo se espera incrementar en un 50% la cantidad de cirugías pediátricas realizadas en el hospital. Actualmente el Mario Catarino Rivas practica alrededor de 2,000 intervenciones quirúrgicas en niños al año, cifra que podría elevarse a unas 3,000 cuando el centro entre en operación.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Jacqueline Molina
Jacqueline Molina
denia.molina@laprensa.hn

Licenciada en Periodismo egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah). Periodista multimedia con experiencia en noticias económicas, salud, historias humanas, cambio climático y biodiversidad. Parte del equipo de LA PRENSA desde 2022.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias