Inicia construcción del centro de cirugía pediátrica en el Rivas

La construcción del centro de cirugía pediátrica en el hospital Mario Catarino Rivas comenzó oficialmente este viernes con la colocación de la primera piedra de este proyecto que busca ampliar la capacidad de atención y reducir la mora quirúrgica en la zona norte del país.
La obra, impulsada por la fundación Cepudo y financiada por la organización internacional Food For The Poor, con el respaldo de la municipalidad de San Pedro Sula, tendrá un costo inicial de $2.4 millones.
En el acto protocolario estuvieron presentes el alcalde Roberto Contreras, la directora de Cepudo, Linda Coello, el director del Mario Rivas, Gabriel Paredes, el jefe de Pediatría, David Mendoza, personal de salud del centro asistencial y representantes de Food For The Poor.
El nuevo centro será construido dentro del complejo hospitalario, en un espacio donde anteriormente funcionaba un estacionamiento para estudiantes, ubicado cerca del área de emergencia y del almacén de la Región Sanitaria de Cortés.
El edificio contará con dos niveles y estará equipado con cuatro quirófanos especializados para cirugía pediátrica, además de áreas de recuperación, evaluación y tratamiento, así como consultorios destinados a la atención de los pacientes.
El complejo incluirá también un área pedagógica destinada a la formación y actualización de médicos residentes de Pediatría, con el objetivo de fortalecer el proceso académico y contribuir a mejorar la calidad de atención que reciben los pacientes infantiles.
De acuerdo con Paredes, la iniciativa comenzó a gestionarse hace varios años a partir de una propuesta impulsada por el Departamento de Pediatría y el área de Cirugía Pediátrica del hospital, que establecieron los primeros acercamientos con la fundación Cepudo para desarrollar el proyecto.
El director del centro asistencial explicó que actualmente el hospital cuenta con 11 quirófanos; sin embargo, la alta demanda de cirugías limita en ocasiones la disponibilidad de espacios exclusivos para pacientes pediátricos.
Esta situación ha obligado en años anteriores a establecer alianzas con otros centros, como el Hospital Leonardo Martínez Valenzuela, donde se han realizado brigadas quirúrgicas de subespecialidades como la neurocirugía pediátrica para atender parte de la demanda.
En materia de recurso humano, Paredes indicó que parte del personal médico será reubicado, incluidos algunos cirujanos pediatras, aunque también será necesario contratar más profesionales para asegurar el funcionamiento continuo de la unidad.
Con la puesta en marcha de este complejo se espera incrementar en un 50% la cantidad de cirugías pediátricas realizadas en el hospital. Actualmente el Mario Catarino Rivas practica alrededor de 2,000 intervenciones quirúrgicas en niños al año, cifra que podría elevarse a unas 3,000 cuando el centro entre en operación.