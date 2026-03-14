Francisco hizo del legado de su padre una vida de servicio: "Dar sí, sin pensar en sí"

Más de dos décadas después de su fundación, Ceder sigue en pie y actualmente alberga a 11 adultos mayores —seis mujeres y cinco hombres—. Algunos fueron encontrados deambulando en las calles; otros llegaron después de ser abandonados por sus propias familias.Cada uno carga una historia distinta, muchas veces marcada por el abandono, la pobreza o la enfermedad. Pero al cruzar la puerta del asilo comienza un proceso sencillo que, con el tiempo, se vuelve transformador, al tomar un baño, recibir una evaluación médica, comida caliente y la atención que necesitan.Francisco ha visto esa transformación decenas de veces, cuando ancianos que llegan desnutridos, enfermos y casi invisibles para el resto del mundo comienzan poco a poco a recuperar fuerzas... y, sobre todo, la sonrisa.Pero no todas las historias han sido fáciles, pues el entrevistado cuenta que una de las que más lo marcó fue la de una anciana que llegó al asilo después de haber sido abusada sexualmente mientras vivía en la calle.“Ella llegó a Ceder con un rechazo total hacia los hombres y una inseguridad increíble”, recuerda. “No aceptaba ni siquiera la comida si se la entregaba un hombre, por todo el maltrato que había sufrido”.Con el tiempo, y gracias al cuidado constante, ese miedo comenzó a desaparecer. “Poco a poco se logró superar eso. Estuvo con nosotros entre 12 y 15 años y finalmente falleció aquí, con nosotros”, relata.Hoy el hogar funciona con el apoyo de una pequeña pero comprometida red de personas que incluyen una cocinera, una aseadora y una enfermera que atienden a los residentes.Sus salarios, explica Francisco, se cubren gracias a actividades solidarias y donaciones que voluntarios y colaboradores organizan a lo largo del año para mantener vivo el proyecto.