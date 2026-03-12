Esposa, hermano y cuñada de Casaña también se beneficiaron con cargos en Educación

San Pedro Sula, Honduras.

No solo el diputado Edgardo Antonio Casaña resultó beneficiado con una asistencia técnica en la Secretaría de Educación que lo colocó al frente de una jefatura en la Dirección Departamental de Santa Bárbara —cargo que, según la ley, no existe—, sino que también miembros de su núcleo familiar cercano obtuvieron nombramientos similares. Una investigación de LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus, basada en documentación oficial, estados de cuenta y registros de consignación de plazas, revela que la esposa, el hermano y la cuñada de Casaña recibieron asistencias técnicas que los ubicaron en puestos similares dentro de la misma dependencia en Santa Bárbara. Los documentos apuntan a que estos tres familiares fueron nombrados en cargos paralelos dentro del sistema educativo, y dos de ellos (esposa y cuñada) figuran recibiendo doble salario por funciones en distintas posiciones administrativas. Los hallazgos sustentados en documentación oficial contradicen el discurso del legislador que niega favoritismo hacia su familia y han reavivado el debate público sobre posibles prácticas de nepotismo y duplicidad de cargos en el sector educativo, una problemática que ha sido señalada en diferentes ocasiones dentro de la administración pública hondureña. Este medio volvió a buscar a Casaña para obtener una reacción referente a los nombramientos, pero hasta la hora de publicación no había brindado una respuesta, pese a que en una comparecencia de prensa se quejó sobre no ser abordado previamente. Este equipo también lo buscó para las primeras publicaciones.

​​​​

El hermano de Edgardo Casaña, nombrado jefe de sección

De acuerdo reportes elaborados por Educación y a los que tuvo acceso este equipo, su hermano Nery Enrique Casaña Mejía aparece nombrado bajo la estructura administrativa 16-01-80016-000035 como jefe de sección departamental en la Dirección Departamental de Educación de Santa Bárbara, con una carga asignada de 54 horas a partir de septiembre de 2024. Se indica que el funcionario se encontraba con licencia sin goce de sueldo en dicho cargo debido a que simultáneamente se desempeñaba como subdirector administrativo de Talento Humano en Tegucigalpa. El mismo reporte establece que Casaña Mejía devengaba 36 horas como docente en el instituto Eulogio Galeano Trejo, por las cuales percibía un salario de 25,410.88 lempiras. Otros documentos de la Secretaría de Educación a los que se tuvo acceso muestran un estado de cuenta de febrero de 2026, en el que se acreditan tres tipos de pago distintos, por un total de 73,739 lempiras. El primero corresponde a la plaza número 16-01-50004-000229, donde se desempeña como maestro en el instituto Eulogio Galeano Trejo, con cuatro horas de clase y un ingreso de 2,377 lempiras. El segundo indica la plaza con códigio 16-01-50004-040407, por 18 horas de clase como profesor de ciclo común en el mismo instituto, con un ingreso de 10,696 lempiras. Finalmente, la tercera plaza, 16-01-50004-000228, corresponde al cargo de profesor de ciclo diversificado en el instituto Eulogio Galeano Trejo, con 14 horas asignadas y un ingreso de 48,328 lempiras, para completar los 73,739 lempiras.

Igualmente, este medio también tuvo acceso a otro comprobante anterior, de noviembre de 2025, por un monto menor: 25,410 de lempiras. Nery Casaña no tuvo una trayectoria destacada dentro del magisterio, según docentes consultados. Su ascenso dentro del sistema educativo estuvo vinculado a la influencia política de su hermano. Hasta el lunes de esta semana, antes del mediodía, se desempeñaba como director de la Escuela Normal Mixta Bilingüe de Santa Bárbara, puesto en el que fue nombrado en febrero pasado, según reportes facilitados a este medio. Sin embargo, autoridades de la Dirección Departamental de Educación llegaron al centro educativo para proceder con su destitución, argumentando que no contaba con permanencia en el cargo porque nunca se sometió a un concurso público, y que el puesto que había estado desempeñando era el de jefe de sección en el área de programación, confiaron fuentes locales a este medio. Precisamente, la información recopilada muestra que, en febrero de este año, hubo un crédito a su favor como jefe de sección de programación, por un valor de 43,439,63 lempiras. Las autoridades locales que se apersonaron esta semana presentaron la propuesta de una nueva directora en funciones asignada por la Departamental, mientras se esperaba la cancelación oficial de la resolución desde el nivel central. Las plazas docentes requieren concurso público, con evaluación de méritos, antigüedad y cumplimiento de requisitos académicos y profesionales. Los nombramientos sin concurso público o en plazas que no existan físicamente pueden ser considerados irregulares o nulos.

Asistencia técnica para esposa de Casaña

La esposa del diputado, Bella Lucinda Sabillón, también fue nombrada, de acuerdo con un archivo oficial de la Dirección Departamental de Educación de Santa Bárbara, bajo la estructura con número 16-01-80016-000037, como jefa de sección departamental en octubre de 2024, con 54 horas, y con un salario de 51,236.92 lempiras. Paralelamente mantiene una plaza de 36 horas como asistente de taller en el instituto técnico Eulogio Galeano Trejo, con un ingreso de 23,890.95 lempiras, sumando un total mensual de 75,126.97 lempiras. En tanto, una comparación de datos administrativos de la Secretaría de Educación consultados revelan un recibo de pago correspondiente a enero de 2026, en el que se consignan dos acreditaciones salariales. La primera corresponde a la plaza 16-01-5004-040555, bajo el cargo de asistente de taller, con una asignación de 36 horas en el instituto Eulogio Galeano Trejo, por las que percibe 21,893.08 lempiras. Este monto presenta una ligera variación respecto al registro consolidado de la Dirección Departamental, aunque se mantiene cercano a la cifra consignada oficialmente. La segunda está relacionada con lo que recibe como jefa de sección departamental y es coincidente con lo que maneja la Departamental.

Actualmente está asignada como asistente de la Dirección Municipal de Educación en San Vicente Centenario, a unos 30 minutos de la cabecera departamental. Sabillón es docente del área de Educación Técnica para el Hogar y obtuvo su plaza mediante un concurso en el año 2011, antes de que el partido Libertad y Refundación (Libre) llegara al poder, indicaron fuentes locales a LA PRENSA Premium. Docentes de la región la describen como una profesora de perfil bajo y alejada de confrontaciones políticas, aunque su posición administrativa se da dentro de un contexto donde familiares de dirigentes magisteriales ocupan cargos relevantes.

Plaza para la cuñada de Casaña

Según documentación recopilada por la Departamental de Santa Bárbara, la cuñada del diputado Casaña, Nidia Leticia Corea Cortés, fue nombrada bajo la estructura 16-01-80016-000038, como jefa de sección departamental en octubre de 2024, con 54 horas y con un salario de 53,453.97 lempiras. A esto se suma una plaza de 36 horas como jefa de taller en el instituto Eulogio Galeano Trejo, donde devenga 24,589.94 lempiras, para un ingreso mensual total de 78,043.91 lempiras. Actualmente, según se encontró, está asignada como secretaria departamental dentro del sistema educativo. Asimismo, registros de la Secretaría de Educación revisados evidencian un recibo de pago correspondiente a enero de 2026, en el que se consignan dos acreditaciones salariales.

La primera refleja un ingreso de 22,672.28 lempiras bajo el cargo de jefa de taller o área en el instituto Eulogio Galeano Trejo, por 36 horas clase, monto que presenta una ligera variación respecto a los registros contenidos en los expedientes de la propia Secretaría de Educación. En tanto, por su función como jefa de sección departamental, el documento reporta un pago de 53,453.97 lempiras, cifra que coincide con lo consignado en los registros de la Dirección Departamental.

Familia favorecida

En respuesta a esta investigación periodística, el congresista Casaña ha asegurado sentirse “sorprendido”, unque afirmó ser respetuoso de la libertad de prensa, y sostuvo que los señalamientos en su contra “no son legales”, al tiempo que defendió que, el propio sistema educativo no permite tener más de dos plazas laborales. Casaña explicó que se formó y trabajó durante 26 años en el Instituto Departamental La Independencia (Idli) de Santa Bárbara, donde desarrolló gran parte de su carrera docente. Según detalló, hace dos años renunció a su plaza en ese centro educativo, mientras que mantiene una licencia desde hace 13 años correspondiente a una plaza en un centro nocturno, por lo que, argumentó, actualmente se dedica únicamente a su labor como diputado. El legislador también indicó que a finales de 2024 fue nombrado en una dirección distrital, asegurando que se trató de una plaza vacante dentro del sistema. En ese sentido, rechazó las versiones que hablan de cargos "fantasma" y afirmó que únicamente ostenta una asistencia técnica, lo cual, dijo, corresponde a un derecho dentro del marco laboral del sector educativo. Finalmente, el diputado insistió que en el sistema educativo hondureño es común encontrar familias completas dedicadas a la docencia. Una investigación de este equipo periodístico reveló que Casaña recibió un puesto de jefatura en Santa Bárbara, vía asistencia técnica, y después se le designó en una dirección distrital de la capital hondureña, aunque otra persona ejerció este puesto. El dirigente magisterial fue nombrado jefe de sección departamental de la Departamental de Santa Bárbara en septiembre de 2024, bajo la plaza 16-01-80016, con una carga de 54 horas, devengando un salario mensual de 53,454 lempiras. Los pagos se registraron desde septiembre de 2024 hasta enero de 2026. Los documentos indican, además, que el congresista tenía simultáneamente un nombramiento de 36 horas como subdirector de un centro educativo nocturno, lo que elevó su ingreso potencial mensual a 78,047.8 lempiras, aunque, según registros, solo recibió el pago correspondiente a la jefatura departamental. Las investigaciones también establecen que Casaña mantuvo dos estructuras docentes de 24 y 12 horas en el instituto La Independencia, donde recibió salario durante cuatro meses de 2023 (mayo, junio, julio y agosto), pese a que ya se desempeñaba como diputado del Congreso Nacional.

Casaña inició su carrera en la educación hace casi tres décadas como maestro normalista. Durante sus primeros años se desempeñó como docente en el aula, pero luego comenzó a involucrarse en la dirigencia sindical del sector educativo, participando en estructuras de elección dentro de la Dirección Departamental de Educación. Posteriormente ejerció como docente en el instituto técnico Eulogio Galeano Trejo, el centro educativo más grande de Santa Bárbara, que cuenta con tres jornadas y más de un centenar de maestros. Sin embargo, según docentes y vecinos consultados, su paso por el aula fue relativamente breve, estiman que desde hace unos 15 a 18 años no ejerce funciones directas como maestro debido a su creciente participación en la dirigencia sindical. Su liderazgo se consolidó cuando fue nombrado directivo del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (Coprumh), desde donde alcanzó visibilidad nacional. Después se trasladó a Tegucigalpa para asumir responsabilidades dentro del sistema educativo central, dejando definitivamente la docencia para dedicarse a la representación gremial. Compañeros docentes calculan que su experiencia directa frente a estudiantes fue de aproximadamente ocho años, mientras que su trayectoria dentro del colegio magisterial estuvo envuelta por un ascenso constante y por el manejo de recursos derivados de las cuotas gremiales. En el Coprumh, cada docente afiliado aporta alrededor de 900 lempiras mensuales, lo que representa millones de lempiras en ingresos anuales para la organización. Fuentes del gremio señalan que su “suerte” y habilidad para posicionarse dentro de estas estructuras le permitió consolidar una fuerte influencia dentro del sector educativo. Tras su etapa como dirigente magisterial, Casaña se vinculó políticamente al Partido Libertad y Refundación (Libre), aunque en sus inicios militó en el Partido Liberal. En las elecciones generales de 2013 fue elegido como diputado por Santa Bárbara para el período 2014–2018, logrando una importante base electoral en el departamento. Posteriormente, alcanzó la reelección para el período 2018–2022 y continuó su carrera legislativa dentro del Congreso Nacional. Durante su trayectoria parlamentaria ha ocupado cargos de liderazgo, entre ellos la vicepresidencia del Congreso Nacional y la presidencia de la Comisión de Educación. Con la llegada del partido Libre al poder, diversas voces dentro del sistema educativo señalan la creación o reactivación de estructuras administrativas que anteriormente no operaban con la misma dinámica. Entre ellas se encuentra la figura de asistencia técnica, una posición que históricamente existió dentro del sistema educativo como apoyo académico o de supervisión, pero que, según críticos, en algunos casos habría sido utilizada como cargo administrativo sin funciones claramente visibles. Otra estructura señalada es la de jefe de sección departamental, cargo que durante años figuró presupuestado a nivel central, pero que, según denuncias internas, no siempre operó físicamente en las direcciones departamentles, pese a que sí generaba pagos salariales.

Sin funcionar en la práctica