Esposa, hermano y cuñada de Casaña también se beneficiaron con cargos en Educación

De acuerdo reportes elaborados por Educación y a los que tuvo acceso este equipo, su hermano <b>Nery Enrique Casaña Mejía</b> aparece nombrado bajo la estructura administrativa 16-01-80016-000035 como jefe de sección departamental en la Dirección Departamental de Educación de Santa Bárbara, con una carga asignada de 54 horas a partir de septiembre de 2024.Se indica que el funcionario se encontraba con licencia sin goce de sueldo en dicho cargo debido a que simultáneamente se desempeñaba como subdirector administrativo de Talento Humano en Tegucigalpa. El mismo reporte establece que Casaña Mejía devengaba 36 horas como docente en el instituto Eulogio Galeano Trejo, por las cuales percibía un salario de 25,410.88 lempiras.Otros documentos de la Secretaría de Educación a los que se tuvo acceso muestran un estado de cuenta de febrero de 2026, en el que se acreditan tres tipos de pago distintos, por un total de <b>73,739 lempiras.</b>El primero corresponde a la plaza número 16-01-50004-000229, donde se desempeña como maestro en el instituto Eulogio Galeano Trejo, con cuatro horas de clase y un ingreso de 2,377 lempiras.El segundo indica la plaza con códigio 16-01-50004-040407, por 18 horas de clase como profesor de ciclo común en el mismo instituto, con un ingreso de 10,696 lempiras.Finalmente, la tercera plaza, 16-01-50004-000228, corresponde al cargo de profesor de ciclo diversificado en el instituto Eulogio Galeano Trejo, con 14 horas asignadas y un ingreso de 48,328 lempiras, para completar los 73,739 lempiras.