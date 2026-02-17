  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Honduras

El diputado Edgardo Casaña se manifiesta sobre la aprobación del código de vestimenta en el Congreso Nacional

La resolución, aprobada este 17 de febrero, establece un código de vestimenta obligatorio que busca reforzar el “decoro parlamentario” y la imagen institucional del Poder Legislativo.

Últimos Videos