Capturan a dos supuestos miembros de la MS-13 en zona montañosa de Santa Bárbara

Concepción del Norte, Santa Bárbara.

Dos presuntos miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) fueron detenidos durante las últimas horas en un operativo en la aldea Santa Ana, Concepción del Norte, Santa Bárbara. La detención se llevó a cabo luego de varios días de labores de vigilancia de la Dipampco.

Uno de los capturados fue identificado con el alias “El Chele”, de 35 años y originario del municipio de San Luis. De acuerdo con las autoridades, tiene aproximadamente dos años de pertenecer a la estructura criminal, donde desempeñaba el rango de “traka”, encargado de la venta y distribución de drogas en el sector. Además, se informó que el sospechoso ya había sido detenido en 2017 en Cucuyagua, Copán, por suponerlo responsable del delito de robo. Durante la misma acción policial también fue arrestado un segundo individuo conocido como “El Negro”, de 20 años, quien presuntamente lleva cerca de un año dentro de la estructura y también operaba como “traka”, dedicándose a la comercialización de droga.