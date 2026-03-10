Médicos residentes siguen en asambleas por salarios atrasados

San Pedro Sula, Honduras.

Los médicos residentes en San Pedro Sula, al igual que sus colegas en Tegucigalpa, continúan con asambleas informativas debido a que no han recibido el pago de su salario beca en los últimos dos meses y a que las autoridades no cumplieron con el aumento del 20%. La doctora Flory Cálix, jefa de residentes de Pediatría en Unah-Cortés, confirmó que las asambleas se mantienen en los principales centros asistenciales de la zona noroccidental, ya que hasta el momento no han recibido respuestas concretas por parte de la Secretaría de Salud, la universidad o el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Explicó que actualmente, 491 residentes a nivel nacional exigen el pago completo de su salario beca y un reajuste que compense la inflación acumulada en los últimos seis años. La solicitud de aumento se sitúa entre el 20 y 23%, tomando en cuenta que el salario actual de los residentes es de L23,540. Cálix detalló que en San Pedro Sula, la cifra de médicos residentes asciende a 135, distribuidos entre el hospital Mario Rivas y el hospital regional del IHSS, en áreas como Pediatría, Medicina Interna, Ginecología, Cirugía y Anestesia. Además de los rotantes de Tegucigalpa de los posgrados de Medicina Física y Rehabilitación.

La doctora expresó que los residentes cumplen horarios extensos, cubriendo áreas críticas como la emergencia y las unidades de cuidados intensivos, tanto pediátricas como neonatales y de adultos, por lo que consideran injusto que tengan que realizar asambleas cada año para exigir que les cumplan con el pago de su salario beca. Por su parte, el doctor Marvin Villanueva expresó que, aunque muchas personas confunden a los residentes con estudiantes de medicina, en realidad son médicos graduados que están cursando su especialización y que desempeñan un papel fundamental en el funcionamiento de los hospitales públicos del país. Compartió que las jornadas de los médicos residentes pueden llegar a extenderse hasta 36 horas durante las guardias, que comienzan a las 6:00 a.m. y concluyen a la misma hora del día siguiente. Tras finalizar estos turnos, los residentes deben retomar sus labores en las distintas salas del hospital, mientras combinan su trabajo asistencial con actividades académicas y clases del posgrado.

Acerca de cómo han hecho para cubrir sus gastos estos meses, dijo que muchos han tenido que solicitar apoyo a sus familias, usar sus ahorros o recurrir a préstamos para cubrir sus necesidades básicas. La situación se complica aún más para quienes ya tienen familias a su cargo, lo que agrava la presión económica que enfrentan. Este conflicto se ha repetido en los últimos años; en marzo de 2025, los residentes mantuvieron asambleas durante varias semanas, hasta que lograron un acuerdo para el reajuste salarial, pero al final no se cumplió, lo que motivó la continuación de las protestas este año. Varios residentes señalaron que a menudo trabajan en condiciones casi de calamidad. Algunos posgrados solo disponen de un pequeño cuarto para descanso con una sola cama para más de 20 residentes, mientras que otros han tenido que acondicionar sus espacios con recursos propios. En el hospital regional del IHSS, por ejemplo, los residentes que rotan en este centro no tienen acceso a parqueo ni alimentación, costos que deben cubrir de su propio bolsillo durante turnos de 24 a 36 horas.

El doctor Wilmer Madrid, representante del Colegio Médico de Honduras en San Pedro Sula, expresó su apoyo a los residentes y subrayó la importancia de resolver la situación. “Los residentes cubren emergencias cada cuatro días, realizan jornadas de más de 36 horas y están en las salas de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. diariamente. Su trabajo es duro y fundamental para los hospitales”, enfatizó. La doctora Cálix recordó que los posgrados de Medicina se rigen bajo un convenio tripartito entre la Unah, la Secretaría de Salud y el IHSS, por lo que están consientes que cualquier aumento salarial requiere la aprobación de las tres entidades, así como un proceso para su inclusión en el presupuesto y la ratificación en el Congreso Nacional.