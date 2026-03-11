Motociclista muere tras accidente con rastra en la 33 calle de SPS

Tegucigalpa, Honduras.

Un motociclista perdió la vida la mañana de este miércoles tras un trágico accidente de tránsito en la 33 calle de San Pedro Sula, norte de Honduras.

De acuerdo con información preliminar, la víctima colisionó con una rastra cisterna que circulaba por la zona. Tras el impacto, el cuerpo del motociclista quedó atravesado debajo del pesado vehículo.

Elementos de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar la escena y controlar el tránsito mientras se realizan las diligencias correspondientes.