  1. Inicio
  2. · Sucesos

Motociclista muere tras accidente con rastra en la 33 calle de SPS

El cuerpo del motociclista quedó atravesado debajo de la rastra cisterna en la 33 calle de San Pedro Sula

Motociclista muere tras accidente con rastra en la 33 calle de SPS

De acuerdo con información preliminar, la víctima colisionó con una rastra cisterna que circulaba por la zona.

 Foto: cortesía
Tegucigalpa, Honduras.

Un motociclista perdió la vida la mañana de este miércoles tras un trágico accidente de tránsito en la 33 calle de San Pedro Sula, norte de Honduras.

De acuerdo con información preliminar, la víctima colisionó con una rastra cisterna que circulaba por la zona. Tras el impacto, el cuerpo del motociclista quedó atravesado debajo del pesado vehículo.

Elementos de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar la escena y controlar el tránsito mientras se realizan las diligencias correspondientes.

El caso de este motociclista se convierte en el segundo accidente del día en la zona norte.

El caso de este motociclista se convierte en el segundo accidente del día en la zona norte.

La víctima fue identificada como Áxel Fabián Peña Méndez, de 18 años. Las imágenes indican que el hombre vestía una camisa color plomo y tenis rojos con negro al momento del accidente.

Fuentes confirmaron que Áxel Peña trabajaba en un taller de reparación de motocicletas y se encontraba laborando antes del choque.

Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden más detalles sobre el hecho y que Medicina Forense realice el levantamiento cadavérico correspondiente.

Noticia en desarrollo...

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias