Motociclista muere tras accidente con rastra en la 33 calle de SPS

Un motociclista perdió la vida la mañana de este miércoles tras un trágico accidente de tránsito en la 33 calle de San Pedro Sula, norte de Honduras.
De acuerdo con información preliminar, la víctima colisionó con una rastra cisterna que circulaba por la zona. Tras el impacto, el cuerpo del motociclista quedó atravesado debajo del pesado vehículo.
Elementos de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar la escena y controlar el tránsito mientras se realizan las diligencias correspondientes.
La víctima fue identificada como Áxel Fabián Peña Méndez, de 18 años. Las imágenes indican que el hombre vestía una camisa color plomo y tenis rojos con negro al momento del accidente.
Fuentes confirmaron que Áxel Peña trabajaba en un taller de reparación de motocicletas y se encontraba laborando antes del choque.
Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden más detalles sobre el hecho y que Medicina Forense realice el levantamiento cadavérico correspondiente.
Noticia en desarrollo...