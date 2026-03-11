Diputada propone incluir productos de gestión menstrual en la canasta básica

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La propuesta establece que se instruya a la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico para que, en el marco de sus competencias, incorpore estos artículos en la canasta básica con el objetivo de garantizar su disponibilidad y acceso para mujeres y menores en el país.

La vicepresidenta del Congreso Nacional, Karla Figueroa, presentó este martes una iniciativa de ley orientada a incluir los productos de gestión menstrual dentro de la canasta básica de consumo en Honduras.

De acuerdo con la iniciativa, los productos considerados para la gestión menstrual incluyen las toallas higiénicas desechables y reutilizables, tampones, compresas, ropa interior absorbente, protectores diarios, esponjas y copas menstruales, entre otros artículos destinados al manejo higiénico y seguro del ciclo menstrual.

“Para efectos del presente Decreto, se consideran productos de gestión menstrual las toallas higiénicas desechables y reutilizables, tampones, compresas, ropa interior absorbente, protectores diarios, esponjas y copas menstruales, así como cualquier otro producto de naturaleza análoga destinado al manejo higiénico y seguro del ciclo menstrual”, se detalla en la exposición de motivos.

Según lo planteado en el proyecto, la incorporación de estos productos en la canasta básica representa una medida orientada a garantizar el derecho a la salud menstrual de las mujeres y menores menstruantes.

La iniciativa también busca contribuir a la reducción de las brechas de desigualdad y avanzar hacia una mayor igualdad de género, facilitando el acceso a insumos considerados esenciales para la salud y bienestar de la población femenina.

De ser aprobada por el pleno del Congreso Nacional de Honduras, la medida implicaría que estos productos formen parte de los bienes básicos considerados prioritarios para el consumo de los hogares hondureños.



El proyecto deberá seguir el proceso legislativo correspondiente antes de convertirse en ley.