Médicos mantienen protestas pese a anuncio de fondos para reajuste salarial

Tegucigalpa, Honduras

Tras dos semanas de asambleas informativas en ocho departamentos, los médicos descentralizados advierten que seguirán movilizándose hasta que se cumplan los compromisos pactados. Este miércoles, la Secretaría de Salud emitió un comunicado en el que asegura que ya cuentan con los fondos para honrar los incrementos a las bases salariales de los doctores que laboran en instituciones descentralizadas.

"La Sesal ha realizado el 100% de las adendas relacionadas con los descentralizados y provisionado los recursos financieros (85,290,728.00 lempiras) para honrar los incrementos a las bases salariales de estos", señala el comunicado. Agrega que únicamente queda pendiente que el gestor presente la documentación correspondiente para poder realizar las transferencias y proceder al pago de dichos ajustes al personal. No obstante, para el Colegio Médico de Honduras (CMH), las acciones solo se suspenderán cuando el reajuste salarial sea efectivo y los médicos reciban el dinero en sus cuentas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. "Ellos pueden decir que ya tienen el dinero, la cuestión es que se haga visible en el bolsillo de los médicos, mientras no las hagan reales, porque ese reajuste se debió hacer hace dos meses", manifestó Samuel Santos, presidente del CMH. Santos denunció que, aunque se logró hacer efectivo el pago salarial de más de 200 doctores de Copán, Lempira, Intibucá, La Paz, Santa Bárbara, Comayagua, Gracias a Dios y Choluteca —a quienes se les adeudaban cuatro meses—, aún persisten los problemas con el gremio. Entre los puntos que buscan resolver están: el reajuste a la base salarial, que debía pagarse el 31 de julio de este año y que hasta la fecha no se ha hecho efectivo. El representante de los médicos aseguró que la nueva base salarial fue un compromiso firmado por la Junta Directiva del CMH, la abogada Saraí Cerna en representación de la presidenta de la República, y la doctora Nerza Paz en representación de Salud.

El gremio también demanda el derecho a la estabilidad laboral y al reconocimiento de la antigüedad de trabajo de los médicos; el respeto a la jornada laboral; la definición en la asignación de plazas; derecho a vacaciones ordinarias pagadas; y descanso especial profiláctico de 21 días hábiles, ya que actualmente se otorgan 21 días calendario. En su comunicado, la secretaría manifestó su sorpresa por las acciones emprendidas desde hace 15 días por los médicos, señalando que el reajuste salarial ya fue aprobado con carácter retroactivo. "Llamamos a la reflexión a los médicos que se encuentran en paro de labores influenciado por el CMH, para que se presenten a sus puestos de trabajo, debido a que el objetivo de estas asambleas extraordinarias es la nivelación salarial, y su respectivo proceso administrativo no solo ha sido ya aprobado, está en manos de sus gestores para poder hacer efectivo el pago siendo retroactivo desde el mes de julio, por lo cual no tienen ninguna justificación de continuar en paro", indica el documento.