Médicos tercerizados cumplen tres semanas en paro por falta de pago

Tegucigalpa, Honduras

Alrededor de 200 doctores a nivel nacional iniciaron este lunes su tercera semana de asambleas informativas , debido a la falta de pago de al menos cuatro meses de salario.

Aunque la Secretaría de Salud resolvió la crisis con las enfermeras auxiliares , aún no llega a un acuerdo con los médicos que laboran bajo la modalidad de tercerización en instituciones descentralizadas.

La mayoría de estos médicos descentralizados trabaja en los departamentos de Lempira, Copán, Comayagua, Intibucá, La Paz, Santa Bárbara, Gracias a Dios y Choluteca.

Miguel Romero, vocero de los médicos descentralizados, explicó que la problemática se debe a que el pago de salarios depende de convenios que la Secretaría de Salud mantiene con alcaldías, mancomunidades, organizaciones no gubernamentales y otras entidades responsables de transferir los fondos a los trabajadores.

Señaló que los retrasos son constantes y que, en algunos casos, los médicos esperan hasta tres o cuatro meses para recibir sus sueldos, incluyendo el catorceavo mes.

Además de exigir el pago de los salarios atrasados, los doctores piden a la Secretaría de Salud un reajuste en la base salarial, el respeto a la jornada laboral establecida en la ley y la definición de acciones gremiales que garanticen el restablecimiento de sus derechos como médicos.

“Estamos solicitando que se nos garantice el pago mensual, el respeto a los horarios laborales y la entrega de plazas que permitan estabilidad para los colegas. El dinero proviene de la Secretaría de Salud a través de Finanzas, no de las oenegés; por lo tanto, exigimos que se cumplan los compromisos firmados”, expresó Romero.

Pese a que ya han sostenido tres procesos de negociación en lo que va del año, los plazos acordados se han vencido sin que se cumplan los compromisos.

Hasta ahora, las asambleas informativas se mantienen desde las 7:00 am hasta las 7:00 pm, sin descuidar las áreas críticas y de emergencias. Sin embargo, los médicos advierten que, de no recibir respuesta de las autoridades, podrían intensificar sus medidas de presión.