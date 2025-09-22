Enfermeros mantienen protestas y piden respuestas desde Casa Presidencial

Tegucigalpa, Honduras.

Las enfermeras auxiliares se concentraron en el Hospital San Felipe, donde llevaron a cabo una asamblea para definir sus próximas medidas de protesta.

El gremio sostiene que las mesas de diálogo con la Sesal no han ofrecido respuestas concretas a sus exigencias.

Las enfermeras auxiliares retomaron este lunes sus acciones de presión en Tegucigalpa, al anunciar que no atenderán más convocatorias de la Secretaría de Salud (Sesal) y que sus demandas deberán resolverse directamente desde la presidencia de la República .

Las manifestantes explicaron que habían sido citadas por la Secretaría de Salud a las 10:00 de la mañana, pero advirtieron que ya no participarán en más reuniones.

Los auxiliares que asistieron la semana pasada al segundo diálogo con las autoridades confirmaron que no hubo consenso en torno a los puntos planteados.

Nerza Paz, subsecretaria de Salud, indicó que “se han tratado los 14 puntos y se han negociado sin problemas, pero el punto 15, donde piden que no haya represalias, no es posible”.

Según la funcionaria, la ministra de Salud, Carla Paredes, instruyó suspender hasta nuevo aviso las citatorias de audiencia de descargo por ausencias laborales.

No obstante, esta medida únicamente beneficia a quienes aún no han sido notificadas, mientras que las auxiliares que ya acudieron a audiencias corren el riesgo de perder su empleo conforme a la ley.

Por su parte, Josué Orellana, presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (Aneeah), calificó de insuficientes los acuerdos. Aseguró que la Sesal busca que se firme un acta de compromiso en la que se contempla el despido de más de 80 auxiliares.

“Eso no ocurrirá”, afirmó Orellana, quien adelantó que el gremio continuará con las tomas de calles a nivel nacional.