Reaparece esposa de La More y publica emotivo mensaje tras escándalo con Alejandra Rubio

El escándalo que involucra al creador de contenido Saúl Fox, conocido en redes sociales como “La More”, a su esposa Sylse Fox y a la influencer Alejandra Rubio, continúa acaparando la atención pública y generando un intenso debate en plataformas digitales.
Lo que inició como rumores y especulaciones escaló rápidamente a un conflicto mediático de grandes proporciones, luego de que la propia Sylse Fox decidiera romper el silencio y exponer una serie de capturas de pantalla que, según su versión, evidenciarían una presunta infidelidad por parte de su esposo.
Las imágenes compartidas por Sylse no tardaron en viralizarse, avivando la polémica y provocando una avalancha de reacciones entre seguidores, creadores de contenido y páginas de entretenimiento.
Para muchos usuarios, las capturas serían una prueba contundente de una traición dentro del matrimonio; para otros, se trataría de conversaciones sacadas de contexto o de un conflicto que debería resolverse en el ámbito privado.
A la controversia se sumó la difusión de un video que rápidamente se volvió tendencia, en el que se observa a Saúl Fox y Alejandra Rubio bailando “raspe” de manera muy explícita.
Las imágenes, consideradas comprometedoras por una gran parte de los internautas, reforzaron las sospechas de una relación más allá de la amistad y encendieron aún más el debate.
Mientras algunos calificaron el comportamiento como una falta de respeto hacia Sylse Fox, otros defendieron a “La More”, argumentando que el baile no necesariamente confirma una infidelidad y que se trata de una exageración.
Y aunque Alejandra Rubio en su defensa dijo que La More solamente es su amigo y que ese video se trata "únicamente de un raspecito", ha enfrentado muchas críticas.
Por su parte, La More se defendió enviando un fuerte mensaje a quienes lo critican y asegura que sus esposos también les son infieles.
Sylse Fox reapareció en sus redes sociales con un mensaje que muchos interpretaron como una declaración de fortaleza y resiliencia ante la tormenta que atraviesa.
Sin entrar en detalles ni responder directamente a las críticas o defensas, la esposa de “La More” optó por un mensaje breve pero contundente, cargado de significado personal y espiritual: “Con la frente en alto, Dios delante de mi”.
De momento, la población continúa al pendiente de lo que pueda suceder con la popular pareja.