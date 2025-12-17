Roxanna Somoza y Juninho Manella dan emotiva sorpresa

Juninho Manella y Roxanna Somoza son dos reconocidos tiktokers, él originario de Brasil, mientras ella es de Honduras.
Recientemente, han brindado una noticia que ha dejado a sus seguidores sorprendidos, pero de alegría.
Con un emotivo video, Juninho y "Roxy" han dado a conocer la noticia. "Ni siquiera sé cómo explicar lo que estoy pasando, solo quiero dar gracias a Dios por cumplir otro sueño mío", expresó Manella en su publicación de Instagram.
La creadora de contenido Roxana Somoza y su pareja serán padres. La noticia fue confirmada por el propio creador de contenido brasileño.
"Pues yo ya lo sabía. Siempre he dicho a todos los cercanos que a esta edad nacería mi hijo, y aquí está... pronto llega, y agradecer también a la mejor madre del mundo, mi esposa Roxanna Somoza", escribió Juninho.
Durante el video, Roxy le lleva tapado de los ojos a Manella, luego él abre una caja y lee varias páginas con un mensaje, hasta que ve ropa de bebé y su mente empieza a imaginar lo que tanto anhelaba, que sería padre. Lo cual fue confirmado rápidamente por Somoza.
"¡Te amo por siempre y gracias por hacer realidad este sueño conmigo! Te amo", expresó el brasileño a Roxanna.
Juninho también expresó su amor por su retoño, afirmando que lo ama "para siempre".
Roxana Somoza, por su parte, también compartió la noticia en sus redes sociales, reflejando la misma felicidad y agradecimiento por esta esperada noticia.
Hasta el momento, no han revelado detalles específicos sobre el estado del embarazo ni la fecha prevista para el nacimiento. Sin embargo, la noticia llenó de ternura y buenos deseos a los seguidores de la pareja.