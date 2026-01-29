¿Qué se sabe de la nueva petición de extradición de EEUU a Honduras?

Tras instalar el día 25 el período legislativo 2026-2030, Zambrano señaló que desde el Parlamento buscarán "blindar el tratado de extradición para que en el futuro no venga otro gobierno y por otros intereses se quiera eliminar la extradición. Nos va a tocar a nosotros darle ese blindaje a la extradición para que no solo sea por cuatro (años), sino que dure los años que sean necesarios".