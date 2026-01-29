Accidente de Satena: El emotivo recuerdo de una pasajera antes de la tragedia

Entre los pasajeros del avión que se estrelló el miércoles 28 de enero en una zona montañosa de Norte de Santander, Colombia, dejando 15 personas fallecidas y sin sobrevivientes, se encontraba Gineth Tatiana Rincón Sanjuán, una joven estilista oriunda de Ocaña, quien minutos antes del despegue se tomó una última selfie dentro de la aeronave, ahora convertida en un emotivo recuerdo de su despedida.