Accidente de Satena: El emotivo recuerdo de una pasajera antes de la tragedia

Entre los pasajeros del avión que se estrelló el miércoles 28 de enero en una zona montañosa de Norte de Santander, Colombia, dejando 15 personas fallecidas y sin sobrevivientes, se encontraba Gineth Tatiana Rincón Sanjuán, una joven estilista oriunda de Ocaña, quien minutos antes del despegue se tomó una última selfie dentro de la aeronave, ahora convertida en un emotivo recuerdo de su despedida.
La aeronave de la aerolínea Satena, un Beechcraft 1900 operado por Searca, cubría la ruta Cúcuta–Ocaña y perdió contacto con el control aéreo apenas doce minutos después de despegar del aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta.
El último reporte se registró a las 11:54 de la mañana, cuando el avión sobrevolaba una zona montañosa entre Ábrego y La Playa de Belén, en Norte de Santander.
Habitantes del corregimiento La Playa de Belén alertaron sobre la caída del avión en un área boscosa de Curasica, lo que permitió localizar el lugar del siniestro. El terreno montañoso dificultó las labores iniciales de rescate.
Autoridades colombianas desplegaron equipos especializados de la Fuerza Aeroespacial, Aerocivil y cuerpos de rescate para acceder al sitio, asistir en la identificación de las víctimas y levantar los restos de la aeronave.
Entre los pasajeros se encontraban el congresista Diógenes Quintero Amaya y el candidato Carlos Salcedo, lo que elevó la atención nacional sobre el accidente.
Según los reportes oficiales, no hubo sobrevivientes entre los 13 pasajeros y dos tripulantes que iban a bordo. La tragedia generó consternación en la región y en las familias de los fallecidos.
La Aeronáutica Civil inició de inmediato la investigación técnica para determinar las causas del accidente y esclarecer cómo ocurrió el siniestro, mientras se mantienen habilitados canales de acompañamiento para los familiares de las víctimas.
Los nombres confirmados de los pasajeros incluyen a Maira Alejandra Avendaño Rincón, Ana Giselle Quintero, Anirley Julio Osorio, Carlos Salcedo, Diógenes Quintero Amaya, Juan David Pacheco Mejía, entre otros.
Gineth Rincón, quien trabajaba en Cúcuta por motivos laborales, regresaba a su tierra natal en Ocaña y viajaba junto a otros pasajeros cuando ocurrió la tragedia. Su última selfie se ha convertido en un símbolo de recuerdo y despedida.
Esta es la última selfie de Gineth. La imagen muestra la muestra sentada, sonriente, rodeada de pasajeros acomodándose para el vuelo. Lo que parecía un momento común de un viaje terminó siendo su último instante capturado, ahora cargado de dolor y memoria.
La foto de Gineth recuerda la fragilidad de la vida y la importancia de cada instante. Para familiares y amigos, se ha convertido en un símbolo de amor y despedida, manteniendo vivo el recuerdo de quienes se fueron demasiado pronto.