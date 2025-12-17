Maribel Espinoza pide diálogo y consensos en medio de crisis electoral

Tegucigalpa, Honduras.

La abogada Maribel Espinoza, diputada del Partido Liberal de Honduras, llamó este miércoles a bajar el tono de la confrontación política y a abrir un diálogo respetuoso entre las principales fuerzas partidarias del país, en medio de la incertidumbre generada por el proceso electoral. A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, Espinoza señaló que, tras finalizar la campaña, es momento de priorizar el entendimiento y la búsqueda de consensos en favor de la nación. “Es la hora del diálogo respetuoso por Honduras, es la hora de buscar los consensos en favor de la nación”, expresó.

La abogada criticó los ataques recíprocos entre el Partido Nacional de Honduras (PNH) y el Partido Liberal (PLH), al considerar que este enfrentamiento solo profundiza la crisis política. A su juicio, la confrontación beneficia al expresidente Manuel Zelaya Rosales y al partido Libertad y Refundación (Libre), a quienes acusó de aprovechar el conflicto entre las fuerzas en contienda. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La campaña ya pasó y debe bajarse el tono de ese ruido para escucharnos. Es la HORA del DIÁLOGO RESPETUOSO POR HONDURAS, es la HORA de buscar los CONSENSOS en favor de la nación.



Discúlpenme la crudeza: Es estúpido seguir en un ataque recíproco entre el PNH @PNH y el PLH... pic.twitter.com/aQT2xrUm0Y — Maribel Espinoza (@MaribelE59) December 17, 2025

Espinoza sostuvo que el intercambio de ataques refleja una incapacidad para dialogar con responsabilidad y altura por el país. No obstante, se mostró optimista en que se alcanzará una solución pronta, por lo que exhortó a ambos partidos a ser parte de la solución y no del problema, actuando con humildad y pensando en los intereses de Honduras por encima de los personales o partidarios. Asimismo, hizo un llamado a reflexionar y actuar con responsabilidad ante la crispación social que vive el país, derivada de la falta de resultados definitivos del proceso electoral y del impacto que la crisis política tiene sobre la economía nacional.

Incertidumbre electoral

El pronunciamiento de Espinoza ocurre en un contexto marcado por la incertidumbre electoral, debido a que aún no se ha iniciado un escrutinio especial para el conteo de 2.792 actas electorales que presentan inconsistencias.