Vote: ¿Quién fue el villano de Honduras en 2025?

El período de votación para seleccionar al “villano” de Honduras en 2025 ya comenzó y se extenderá hasta el jueves 8 de enero de 2026, a las 11:59 p. m.
La Prensa pone a disposición de sus lectores una encuesta para evaluar qué funcionarios actuaron más movidos por caprichos, intereses personales o políticos que por el bien común.
Entre las opciones para el título de “villano” del año figuran Roosevelt Leonel Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, señalado por ataques contra opositores, periodistas y medios de comunicación; Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, quien ha sido cuestionado por su conducción del Poder Legislativo; Marlon Ochoa, representante del Partido Libertad y Refundación (Libre) ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), señalado por confrontaciones con consejeras mujeres; Johel Zelaya, fiscal general de la República; y Gerardo Torres, subsecretario de Relaciones Exteriores, entre otros.
Participar en esta encuesta es una forma de expresar la opinión ciudadana sobre funcionarios que, pese a su rol de servicio público, han generado una percepción negativa en amplios sectores de la población.
¿Cómo votar en nuestra encuesta?
El proceso de votación es sencillo y rápido, solo siga los siguientes pasos:
1) Ingrese a La Prensa (www.laprensa.hn) desde su computadora, teléfono móvil o tablet.
2) Busque la encuesta titulada “¿Quién fue el villano de Honduras en 2025?” y haga clic.
3) Seleccione al funcionario de su preferencia haciendo clic en el círculo junto a su nombre (solo se permite un voto por participante).
4) Diríjase al final de la encuesta y presione el botón morado “Votar” para registrar su elección.
5) La privacidad de los participantes está garantizada mediante el control por dirección IP, lo que asegura la transparencia de los resultados. En el caso de empresas que comparten una misma IP, solo se permitirá un voto.
6) Si desea participar y no puede hacerlo mientras está conectado al WiFi de su empresa, puede desactivar esa conexión y habilitar sus datos móviles para emitir su voto.
7) El período de votación concluirá el 8 de enero de 2026 a las 11:59 p. m. Los resultados se publicarán el viernes 9 de enero de 2026 en la edición digital de La Prensa.