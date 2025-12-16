Vote: ¿Quién fue el villano de Honduras en 2025?

San Pedro Sula, Honduras

El período de votación para seleccionar al “villano” de Honduras en 2025 ya comenzó y se extenderá hasta el jueves 8 de enero de 2026, a las 11:59 p. m.

La Prensa pone a disposición de sus lectores una encuesta para evaluar qué funcionarios actuaron más movidos por caprichos, intereses personales o políticos que por el bien común.

Entre las opciones para el título de “villano” del año figuran Roosevelt Leonel Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, señalado por ataques contra opositores, periodistas y medios de comunicación; Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, quien ha sido cuestionado por su conducción del Poder Legislativo; Marlon Ochoa, representante del Partido Libertad y Refundación (Libre) ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), señalado por confrontaciones con consejeras mujeres; Johel Zelaya, fiscal general de la República; y Gerardo Torres, subsecretario de Relaciones Exteriores, entre otros.

Participar en esta encuesta es una forma de expresar la opinión ciudadana sobre funcionarios que, pese a su rol de servicio público, han generado una percepción negativa en amplios sectores de la población.