Enfermeras auxiliares y Sesal no logran acuerdo: continuarán con las protestas

Tegucigalpa, Honduras.

Según Nerza Paz , subsecretaria de Salud, “se han tratado los 14 puntos y se han negociado sin problemas, pero el punto 15, donde piden que no haya represalias, no es posible”.

Los enfermeros auxiliares que asistieron al segundo diálogo de consenso con las autoridades de la Secretaría de Salud confirmaron este jueves, al mediodía, que no hubo acuerdo respecto a las demandas presentadas.

La funcionaria aseguró que ayer Carla Paredes, ministra de Salud, instruyó suspender hasta nuevo aviso todas las citatorias de audiencia de descargo por ausencias.



Sin embargo, esta medida solo beneficia a las enfermeras que aún no han sido notificadas. Aquellas que ya asistieron a las audiencias corren el riesgo de perder su puesto de trabajo, según lo establecido en la ley.

Por su parte, Josué Orellana, presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (Aneeah), expuso que dichos acuerdos no son beneficiosos.



“Aquí se trata precisamente de eso, no de mantener posiciones cerradas que impidan llegar a un acuerdo”, expresó.

Orellana aseguró que la Secretaría de Salud pretende que firmen un acta de compromiso en la que se establezca el despido de más de 80 enfermeras auxiliares.

El presidente de la Aneeah afirmó que eso no ocurrirá y adelantó que continuarán realizando tomas de calles en el país.

“Hemos hecho lo humanamente posible para lograr un acuerdo y hasta ahora no lo hemos logrado. Nosotros como gremio hemos sido claros y contundentes con todos los presidentes: si nos corren a una enfermera auxiliar, automáticamente nos tienen que correr a todos”, concluyó.

