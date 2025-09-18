Enfermeras advierten: Sesal pretende despidos masivos tras último intento de negociación

Tegucigalpa, Honduras.

La Sesal garantizó que tanto las autoridades como las enfermeras se sentarán a dialogar con la mejor dispocisión. No obstante, Josué Orellana, presidente de la Aneeah, expuso que dichos acuerdos no son beneficiosos.

Representantes de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras ( Aneeah ) se reunirán nuevamente este jueves con las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) en busca de un mejor acuerdo y beneficios.

"Vamos a asistir a la reunión convocada para que no se diga que somos intransigentes; pero si no hay acuerdo, iremos a las calles", declaró Josué Orellana.

No obstante, Orellana advirtió que será la última vez que participen en una mesa de diálogo con la comisión conformada por la Secretaría de Salud.

El representante del gremio aclaró que han sido flexibles al negociar con las autoridades. “Aquí se trata precisamente de eso, no de mantener posiciones cerradas que impidan llegar a un acuerdo”, expresó.

Orellana explicó que el acta de negociación contiene 14 puntos, de los cuales 13 ya han sido superados. “Hemos cedido en muchos temas, incluso en el económico; falta un punto todavía, que es el de las no represalias”, enfatizó.

Asimismo, señaló que este punto mantiene paralizado el acuerdo porque “la Secretaría de Salud quiere que firmemos un acta de compromiso en la que se establezca que se van a despedir a más de 80 enfermeras auxiliares”.

El presidente de la Aneeah aseguró que eso no ocurrirá y adelantó que durante la nueva reunión harán un último intento por lograr un acuerdo.