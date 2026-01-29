Cossette López denuncia uso ilegal de datos de menores en el RNP

Tegucigalpa, Honduras.

Cossette López, consejera vocal del Consejo Nacional Electoral (CNE), denunció este jueves la supuesta búsqueda ilegal de datos personales de dos menores de edad, entre ellas su hija, y advirtió que acudirá a las instancias correspondientes para exigir justicia por el uso indebido de información confidencial. López señaló que se habrían utilizado de forma irregular los sistemas del Registro Nacional de las Personas (RNP) para acceder a información de niñas que no están vinculadas al servicio público, con el objetivo de exponer su paternidad. “Los sistemas del RNP son auditables y trazables. Sus usuarios individuales y verificables. ¿Qué hacen buscando datos de niñas?”, cuestionó la consejera en un mensaje publicado en sus redes sociales.

En su pronunciamiento, López afirmó que la información de dos menores de edad habría sido consultada con la intención de corroborar y difundir vínculos familiares, pese a que, según enfatizó, no existe ninguna justificación legal para ese tipo de búsquedas. "Dos menores de edad que no son empleadas públicas, cuya paternidad quieren corroborar y publicar, como si fuera delito que haya dos niñas que son hermanitas", expresó.

🔴"No vengan a hacerse las víctimas...Son unos inhumanos, depravados y enfermos": Cossette López sobre señalamientos de presunto nepotismo. #NoticiasHonduras pic.twitter.com/eBE2aE3zIk — Diario La Prensa (@DiarioLaPrensa) January 29, 2026

La funcionaria también denunció que, cuando esa información no coincidía con versiones que, según dijo, se habían difundido previamente sobre la paternidad de su hija, no fue publicada, lo que atribuyó a una intención de causar daño. “Cuando eso hubiera contradicho sus difamaciones sobre la paternidad de mi hija, no lo publicaron... porque lo único que les interesa es hacer daño”, añadió. López advirtió que llevará el caso ante la Fiscalía de la Niñez y otras instancias legales. “Yo no busco venganza, pero no descansaré hasta que se nos haga justicia”, afirmó, al tiempo que condenó lo ocurrido como un acto inhumano y reprochable.

Comunicado del RNP

Tras la denuncia pública, el Registro Nacional de las Personas emitió un comunicado en el que informó que se inició una auditoría forense integral para investigar la divulgación de información confidencial. “El Registro Nacional de las Personas (RNP), en su condición de institución de seguridad nacional y responsable del resguardo y protección de los datos personales de los hondureños, informa a la ciudadanía que, ante la divulgación de información confidencial, se ha iniciado una auditoría forense integral de todos los accesos relacionados”, indicó la institución.