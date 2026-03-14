“Mi anhelo es ver crecer a mi hija", hondureño busca apoyo para seguir respirando

San Pedro Sula, Honduras.

En una modesta vivienda de la colonia Sandoval Sorto de San Pedro Sula, el sonido del oxígeno acompañando cada respiración forma parte de la rutina de Denis Omar Cruz, quien a sus 36 años, depende de un cilindro para seguir con vida.

Desde hace tres años, una fibrosis pulmonar lo dejó dependiente de oxígeno las 24 horas, por lo que hoy su mayor anhelo es reunir el dinero para comprar un concentrador de aire que le permita respirar de manera continua sin tener que recurrir a las constantes recargas.

La vida de Denis ha estado marcada por la enfermedad. Tenía apenas ocho años cuando comenzó con síntomas como inflamación, retención de líquidos y fuertes dolores de cabeza que no lo dejaban concentrarse en la escuela. En más de una ocasión, los maestros tuvieron que enviarlo de vuelta a casa porque su presión arterial se elevaba a niveles alarmantes.

Con el paso del tiempo, los estudios revelaron que uno de sus riñones estaba completamente dañado y el otro apenas funcionaba a la mitad. A partir de ese momento comenzó un tratamiento médico que buscaba prolongar la vida del órgano que aún resistía.

Durante algunos años logró mantenerse estable gracias a los medicamentos y controles médicos. Sin embargo, siendo aún muy joven no siempre seguía el tratamiento con la regularidad que requería. Con el paso del tiempo su condición fue empeorando.

Las recaídas comenzaron a ser más frecuentes. Denis pasaba semanas entrando y saliendo del hospital Mario Catarino Rivas, hasta que finalmente, cuando tenía 16 años, los médicos confirmaron que debía iniciar diálisis para poder sobrevivir.

Con los años aprendió a convivir con la diálisis y con las limitaciones que la enfermedad presenta, pero hace tres años su salud volvió a deteriorarse. Problemas con su tratamiento provocaron una acumulación de toxinas en su cuerpo, lo que lo llevó a caer en coma.