Cossette López: "Solo falta que le metan fuego al CNE"

Cossette López, una de las consejeras del Consejo Nacional Electoral de Honduras, afirmó este miércoles que "solo falta que le metan fuego" a la institución, que enfrenta muchos problemas que no permiten que se inicie un escrutinio especial para el conteo de al menos 2.792 actas con inconsistencias, de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.
"En este momento yo debo decir que lamento mucho el nivel al que se ha escalado, lo único que falta es que le metan fuego al Consejo Nacional Electoral", dijo López en una comunicación telefónica con un canal de televisión en Tegucigalpa.
"Somos prisioneros de dos partidos y lamentablemente de los cuerpos del orden que están recibiendo órdenes de no conjugar con el proceso ni poner orden público", afirmó la funcionaria.
En horas de la mañana, Cossette López, afirmó que más del 80 % de los datos publicados sobre las elecciones generales provienen de votos y resultados procesados directamente por las Juntas Receptoras de Votos el pasado 30 de noviembre, desmarcando al órgano electoral de cualquier intervención en la elaboración de actas.
A través de un mensaje difundido en X, la consejera explicó que el CNE “mantiene la infraestructura para la divulgación” de los resultados por medio de la empresa contratada conforme a la ley, pero subrayó que el organismo electoral no interviene “nunca, en ninguna etapa” en la elaboración de las actas.
En relación con el actual proceso de revisión, la consejera señaló que las actas que presentan inconsistencias deben someterse a un escrutinio especial, cuyo objetivo es la elaboración de nuevas actas que cumplan con las validaciones legales correspondientes.
Además, precisó que la única intervención directa del CNE en el procesamiento de resultados se limita al Proceso de Contingencia 2 y a la verificación visual de las actas, acciones que se realizan en presencia de delegados de los partidos políticos.