Honduras tendrá calor de hasta 39 °C este sábado 14 de marzo

Honduras registrará este sábado 14 de marzo condiciones climáticas mayormente cálidas en gran parte del territorio nacional, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 39 grados Celsius, según el pronóstico meteorológico difundido por el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco.
Las temperaturas más altas se prevén en la zona sur del país. Los departamentos de Choluteca y Valle alcanzarán hasta 39 °C, consolidándose como las regiones más calurosas de la jornada, mientras que en zonas del occidente y centro las máximas rondarán entre 28 y 32 °C. Estas condiciones coinciden con el patrón climático típico de marzo, cuando predominan temperaturas cálidas en Honduras.
En la región norte y noroccidente, departamentos como Cortés, Atlántida y Colón registrarán temperaturas máximas entre 30 y 31 °C, acompañadas de cielos parcialmente nublados y condiciones generalmente estables durante el día.
Por su parte, en el centro del país, Francisco Morazán presentará una temperatura máxima cercana a 28 °C y una mínima de 17 °C, mientras que Comayagua y Olancho podrían alcanzar hasta 32 °C, manteniendo un ambiente cálido durante gran parte de la jornada.
Las zonas montañosas del occidente reflejarán temperaturas más frescas. Departamentos como Intibucá, Lempira, Copán y Ocotepeque registrarán máximas entre 22 y 30 °C y mínimas que descenderán hasta 14 o 16 °C, especialmente durante la madrugada y primeras horas de la mañana.
En el oriente del país, Gracias a Dios y El Paraíso presentarán temperaturas máximas de alrededor de 30 °C, con mínimas entre 17 y 24 °C, además de probabilidades de lluvias débiles y aisladas en algunos sectores.
El pronóstico también indica que el viento soplará principalmente desde el este y noreste, con velocidades que podrían alcanzar entre 20 y 40 kilómetros por hora en algunas regiones, favoreciendo el transporte de humedad y la formación de nubosidad dispersa.
Según especialistas meteorológicos, estas condiciones responden a la influencia de los vientos del Caribe que generan periodos secos en la mayor parte del país, aunque pueden provocar lluvias aisladas en algunas zonas durante la tarde.
En cuanto a precipitaciones, se prevén lluvias débiles y de corta duración en departamentos como Gracias a Dios, Comayagua, Intibucá, Santa Bárbara y Ocotepeque, mientras que el resto del territorio mantendría condiciones mayormente secas.
Las temperaturas mínimas más frescas se registrarán en Intibucá, con 14 °C, seguidas por Copán, Lempira, Ocotepeque y Yoro, donde el termómetro descenderá hasta 16 °C durante la madrugada.
Autoridades de gestión de riesgos recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor calor y estar atentos a los cambios en las condiciones meteorológicas, especialmente en las regiones donde se pronostican lluvias aisladas.
De acuerdo con el panorama climático de marzo, Honduras atraviesa una etapa de transición hacia temperaturas más cálidas antes del inicio de la temporada lluviosa, por lo que las jornadas con calor intenso y nubosidad variable continuarán registrándose en los próximos días.