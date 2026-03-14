Honduras tendrá calor de hasta 39 °C este sábado 14 de marzo

Cortés, Honduras.

Honduras registrará este sábado 14 de marzo condiciones climáticas mayormente cálidas en gran parte del territorio nacional, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 39 grados Celsius, según el pronóstico meteorológico difundido por el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco.

Las temperaturas más altas se prevén en la zona sur del país. Los departamentos de Choluteca y Valle alcanzarán hasta 39 °C, consolidándose como las regiones más calurosas de la jornada, mientras que en zonas del occidente y centro las máximas rondarán entre 28 y 32 °C. Estas condiciones coinciden con el patrón climático típico de marzo, cuando predominan temperaturas cálidas en Honduras.

En la región norte y noroccidente, departamentos como Cortés, Atlántida y Colón registrarán temperaturas máximas entre 30 y 31 °C, acompañadas de cielos parcialmente nublados y condiciones generalmente estables durante el día.

Por su parte, en el centro del país, Francisco Morazán presentará una temperatura máxima cercana a 28 °C y una mínima de 17 °C, mientras que Comayagua y Olancho podrían alcanzar hasta 32 °C, manteniendo un ambiente cálido durante gran parte de la jornada.

Las zonas montañosas del occidente reflejarán temperaturas más frescas. Departamentos como Intibucá, Lempira, Copán y Ocotepeque registrarán máximas entre 22 y 30 °C y mínimas que descenderán hasta 14 o 16 °C, especialmente durante la madrugada y primeras horas de la mañana.