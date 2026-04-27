Irán afirma que EE. UU. no tiene más opción que aceptar sus condiciones en negociaciones

Washington, Estados Unidos.

El portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Rezai, afirmó este lunes que Estados Unidos no tiene otra opción que aceptar las condiciones de Irán en las negociaciones de paz ante las presiones internacionales que enfrenta por las restricciones del tránsito en el estrecho de Ormuz. “Si Estados Unidos quiere actuar con racionalidad, no tendrá otra opción que aceptar estas condiciones”, afirmó el influyente parlamentario conservador en una entrevista con la agencia IRNA.

Rezaei detalló que las condiciones planteadas por Teherán en las negociaciones con Washington incluyen el reconocimiento del derecho iraní al enriquecimiento de uranio, el pago de compensaciones por los bombardeos israelí-estadounidenses y la aceptación de la gestión del estrecho de Ormuz por parte de la República Islámica. El legislador indicó que países de la región y compradores globales de petróleo están presionando a Estados Unidos, al considerarlo “responsable” de las tensiones que afectan al tránsito por el estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del crudo mundial. Rezaei advirtió que la situación en el estrecho “no volverá a su estado anterior” y la definió como una realidad irreversible para Irán, e indicó que el Parlamento iraní trabaja en legislación para gestionar el estrecho, estableciendo peajes al tránsito marítimo.