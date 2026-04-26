El presidente israelí pospone el indulto a Netanyahu y pide negociar con la Fiscalía

Jerusalén, Israel.

El presidente israelí, Isaac Herzog, anunció este domingo que no abordará la petición de indulto por el juicio de corrupción que enfrenta el primer ministro, Benjamín Netanyahu, hasta que no se agoten los esfuerzos con la Fiscalía "para alcanzar un acuerdo" fuera de los tribunales. De acuerdo a un comunicado de su oficina, el mandatario considera "necesario" intentar primero una negociación extrajudicial en los casos abiertos contra Netanyahu como paso previo a examinar formalmente la solicitud de indulto, con el objetivo de explorar un posible acuerdo entre las partes.

Un acuerdo con la Fiscalía sería, según esta nota, la solución que Herzog consideraría como la más "adecuada y apropiada". En este contexto, el medio israelí Ynet informó de que el presidente israelí tiene previsto contactar en los próximos días a los abogados de Netanyahu y a la fiscal general, Gali Baharav-Miara, para impulsar un proceso intensivo de mediación penal. Las mismas fuentes sostienen que, en esta fase, se espera que Baharav-Miara se vea obligada a responder a la iniciativa presidencial y a aceptar participar en una mediación, incluso si no la considera adecuada. En noviembre de 2025, Netanyahu remitió al presidente Herzog, a través de su abogado, una petición de indulto en el juicio en el que afronta tres causas por corrupción, fraude, abuso de confianza y soborno.