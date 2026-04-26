"Lo saludó y le disparó": surgen detalles sobre crimen de chino en Tegucigalpa

El detenido responde al nombre de Sandro Josué Martínez Núñez, de 23 años, quien recientemente había sido contratado para brindar seguridad en el negocio, dedicado a la venta de productos de origen chino. El hecho se registró la mañana del sábado 25 de abril de 2026, en los primeros minutos de la jornada laboral del comercio.