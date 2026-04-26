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"Lo saludó y le disparó": surgen detalles sobre crimen de chino en Tegucigalpa

Un certero disparo acabó con la vida del menor de 14 años, hijo de un empresario chino

Lo saludó y le disparó: surgen detalles sobre crimen de chino en Tegucigalpa
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El detenido responde al nombre de Sandro Josué Martínez Núñez, de 23 años, quien recientemente había sido contratado para brindar seguridad en el negocio, dedicado a la venta de productos de origen chino. El hecho se registró la mañana del sábado 25 de abril de 2026, en los primeros minutos de la jornada laboral del comercio.

 Fotografías: LA PRENSA
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De acuerdo con información preliminar, el sospechoso habría utilizado una escopeta calibre 12 —arma asignada para su trabajo— para efectuar un disparo contra el menor. Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas que motivaron el ataque.

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Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar tras recibir la alerta y confirmaron que el adolescente ya no presentaba signos vitales.
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El cuerpo quedó en el área cercana a la caja del negocio, mientras equipos forenses realizaban las diligencias correspondientes. El presunto responsable fue capturado en la escena y trasladado bajo custodia policial. Las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido.
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Familiares del menor han evitado brindar declaraciones públicas, a la espera de asistencia por parte de la representación diplomática de su país en Honduras.
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El portavoz de la Policía Nacional, Wilber Mayes Ríos, comisionado, amplió la información sobre el caso del guardia de seguridad detenido por la muerte de un menor en Comayagüela.
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De acuerdo con el funcionario, durante las primeras entrevistas con el sospechoso, este habría admitido su participación en el hecho y ofrecido una versión preliminar sobre lo ocurrido.
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“Conversamos con el individuo este, Sandro Josué Martínez, y se nota que anda algún tipo de droga en su organismo”, indicó Wilber Mayes Ríos, comisionado de la Policía Nacional. No obstante, aclaró que serán los análisis practicados por Medicina Forense los que determinen si el detenido se encontraba bajo los efectos de sustancias.
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El portavoz añadió que, según el propio relato del sospechoso, el incidente se habría producido tras una interacción mínima con la víctima. “Él mismo menciona que solamente le dijo ‘buenos días’ el niño y automáticamente le disparó con la escopeta”, afirmó.
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Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.
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