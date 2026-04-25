Guardia de seguridad asesina a un joven de origen chino en la colonia 21 de Febrero

Un joven de origen chino fue asesinado por su propio empleado, un guardia de seguridad. El hecho ocurrió dentro de una tienda de productos chinos, donde el adolescente fue atacado en la colonia 21 de Febrero, en Tegucigalpa.
Según las autoridades, el guardia de seguridad, señalado de haber asesinado al joven Hong Xi Xuan, de 14 años, tenía pocos días de laborar para la familia.
El crimen se registró alrededor de las 9:00 de la mañana, justo cuando el negocio comenzaba a abrir sus puertas.
El sospechoso fue identificado como Sandro Josué Martínez Núñez, de 23 años, originario del Distrito Central y residente en la colonia 1 de Diciembre, en Comayagüela.
De acuerdo con información preliminar, el menor habría sido asesinado por el guardia del establecimiento, quien le disparó en la cabeza en una sola ocasión, causándole la muerte de manera inmediata.
De acuerdo con los reportes, el guardia de seguridad habría accionado su arma de reglamento, una escopeta calibre 12 y realizado un único disparo contra el adolescente.
Las personas que se encontraban dentro del establecimiento alertaron de inmediato al 911; sin embargo, al llegar las autoridades confirmaron que el menor ya no presentaba signos vitales.
El cuerpo sin vida del joven quedó dentro del negocio, específicamente en el área cercana a la caja registradora.
El guardia fue capturado mientras se desplazaba a pie por las calles de la colonia 21 de Febrero. La detención fue ejecutada por elementos del Escuadrón Motorizado de la Policía Nacional, asignados a la estación del barrio Belén.
Las autoridades permanecen en la zona a la espera de Medicina Forense para realizar el levantamiento del cuerpo, mientras que el sospechoso se encuentra bajo custodia policial, a la espera de ser remitido a las instancias judiciales correspondientes para responder por el hecho.