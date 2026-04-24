Hombre prestó dinero y luego fue asesinado por padre e hijo deudores en Gracias, Lempira

Un hombre murió de forma violenta la noche del miércoles (22 de abril) en la aldea Los Llanos de Montaña Verde, municipio de Gracias, Lempira, tras una discusión relacionada con el cobro de una deuda. Por el hecho fueron capturados un padre y su hijo, señalados como los principales sospechosos del crimen.
De acuerdo con las indagaciones preliminares de las autoridades, la víctima había salido a una pulpería cercana a comprar pan y, cuando regresaba a su vivienda, pasó por el lugar donde se encontraban los ahora detenidos, quienes presuntamente le adeudaban dinero.
En ese momento, el hombre les hizo el cobro pendiente, lo que originó un intercambio de palabras que rápidamente escaló a una confrontación a machetes en plena vía pública.
Según el informe policial, el mayor de los sospechosos atacó al hombre con un machete. La víctima intentó defenderse en medio del forcejeo, mientras la situación se tornaba cada vez más violenta.
Al observar lo que ocurría, el hijo intervino en la riña y, siempre según el reporte oficial, ambos habrían agredido al hombre hasta provocarle la muerte en la aldea Los Llanos de Montaña Verde, municipio de Gracias, Lempira.
Tras el hecho, los sospechosos habrían trasladado el cuerpo aproximadamente un kilómetro con la intención de ocultarlo en un cafetal y dificultar su localización.
Sin embargo, los rastros de sangre en el trayecto llamaron la atención de los agentes policiales, quienes lograron seguir la pista hasta dar con el lugar donde fue abandonado el cadáver.
Durante la detención, las autoridades decomisaron un fusil, un machete, un azadón, un teléfono celular y varias prendas de vestir y calzado que serán sometidas a análisis como parte del proceso investigativo.
El operativo fue coordinado por el jefe departamental, comisario Cristian Manuel Nolasco, quien confirmó que los detenidos, de 64 y 22 años de edad, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que enfrenten el debido proceso conforme a ley.
as autoridades policiales indicaron que el caso se mantiene en proceso de investigación para establecer con mayor precisión la dinámica de los hechos y la participación individual de cada uno de los detenidos.