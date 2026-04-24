Reina de belleza muere tras caer del piso 13 de un edificio; su novio fue capturado

La muerte de la modelo, psicóloga e influencer brasileña Ana Luiza Mateus, de 29 años, ha causado conmoción en Brasil, luego de que fuera hallada sin vida tras caer desde el piso 13 de un edificio residencial en Río de Janeiro.
El caso es investigado por las autoridades brasileñas como un presunto feminicidio.
El hecho ocurrió en la zona de Barra da Tijuca, al oeste de Río de Janeiro, durante la madrugada del pasado miércoles 22 de abril.
De acuerdo con reportes de medios brasileños, la joven fue encontrada en el área de servicio del inmueble luego de precipitarse desde gran altura.
Poco después del hallazgo, la Policía arrestó a su pareja sentimental, identificado como Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, quien quedó bajo sospecha por su posible participación en la muerte de la joven.
Testigos señalaron que ambos habrían sostenido fuertes discusiones desde el día anterior. Horas más tarde, el caso dio un nuevo giro cuando el hombre fue encontrado muerto dentro de su celda.
Según las primeras versiones oficiales divulgadas por medios brasileños, las autoridades brasileñas manejan la hipótesis de este habría tomado una fatal decisión con su vida tras la muerte de Ana Luiza Mateus.
La investigación quedó en manos de la Delegacia de Homicídios da Capital, organismo que continúa recabando testimonios, analizando evidencia y reconstruyendo los últimos movimientos de la pareja para determinar con precisión qué ocurrió dentro del apartamento.
Diversos medios brasileños señalaron que la relación sentimental entre Ana Luiza y el detenido tenía apenas unos tres meses, pero ya estaba marcada por conflictos, episodios de celos y presunta violencia psicológica.
Ana Luiza Mateus era originaria del estado de Bahía y se desempeñaba como psicóloga, maquillista profesional y creadora de contenido digital. Además, buscaba abrirse paso en el mundo del modelaje y los certámenes de belleza.
La joven se preparaba para representar a Bahía en el certamen Miss Cosmo Brasil 2026, razón por la cual su fallecimiento ha provocado gran conmoción dentro del mundo de la belleza y entre sus seguidores en redes sociales.
La organización Miss Cosmo Brasil publicó un mensaje lamentando la tragedia y pidió una reflexión urgente sobre la violencia contra las mujeres en el país, señalando que este tipo de hechos no deben normalizarse.
El caso ha generado indignación en Brasil, donde organizaciones civiles y usuarios en redes sociales exigen justicia para Ana Luiza Mateus.