Alejandra Rodríguez: La colombiana que tuvo 5 hijos con dos hermanos de Michael Jackson

Una historia poco conocida ha vuelto a cobrar relevancia tras el anuncio del biopic de Michael Jackson. En el centro de la narrativa aparece la colombiana Alejandra Rodríguez Martínez, madre de cinco hijos con dos de los hermanos del llamado “Rey del Pop” y figura que conecta raíces latinas con uno de los clanes más influyentes del entretenimiento mundial.
Alejandra Rodríguez Martínez mantuvo primero una relación con Randy Jackson, con quien tuvo dos hijos: Genevieve Jackson y Steven Randall Jackson Jr.
En la imagen, Alejandra, posa feliz con su única hija mujer, Genevieve Jackson.
Más tarde, su vida se entrelazó con Jermaine Jackson, con quien se casó en 1995 y tuvo tres hijos más: Jaafar Jackson, Jermajesty Jackson y Donte Jackson, este último adoptado durante el matrimonio. Se divorciaron en 2008.
Actualmente, no hay información pública confirmada sobre un nuevo matrimonio, manteniéndose mayormente en privado desde su divorcio con Jermanie Jackson. A pesar de lo inusual de sus relaciones con los hermanos de Michael, Alejandra ha logrado sostener una buena relación familiar con el resto de la familia, aquí con la matriarca de los Jackson.
Aquí se aprecia a los cuatro hijos varones de Alejandra Jackson: Steven Randall Jackson Jr., Jaafar Jackson, Jermajesty Jackson y Donte Jackson.
Esta dinámica familiar hace que algunos de sus hijos sean hermanos por parte de madre y, al mismo tiempo, primos entre sí por parte de padre, un entramado que refleja la complejidad y singularidad del legado Jackson.
Jaafar Jackson, protagonista del biopic:
El nombre de Jaafar Jackson ha cobrado relevancia internacional tras ser protagonista del biopic sobre su tío Michael Jackson que ya se puede ver en cines.
Su elección responde tanto a la cercanía con la historia familiar como a su notable parecido físico con el artista, lo que lo convierte en un intérprete natural para encarnar al ícono de la música.
La historia de Alejandra Rodríguez Martínez evidencia cómo una mujer colombiana terminó entrelazada con una de las familias más influyentes del espectáculo.
Hoy, su nombre vuelve a escena como símbolo de la conexión entre raíces latinas y el legado cultural global que representa la música de Michael Jackson.
El biopic no solo promete revivir la vida del “Rey del Pop”, sino también poner bajo los reflectores a quienes, desde la intimidad, forman parte de su legado. Aquí vemos a Jaafar, su madre, abuela materna y dos de sus hermanos en el estreno de Michael en Berlín.
En ese relato, la figura de Alejandra Rodríguez Martínez emerge como un puente inesperado entre Colombia y Hollywood, entre la vida privada y el mito universal de Michael Jackson.