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Pacer lanza línea basada en universos de Disney, Marvel, Pixar y Star Wars

Una alianza entre Pacer y Disney da vida a una colección que mezcla moda y entretenimiento en el mercado hondureño

Pacer lanza línea basada en universos de Disney, Marvel, Pixar y Star Wars
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La familia Canahuati fue parte de la presentación de la nueva colección de su marca Pacer, en un evento que reunió a cientos de personas.

FOTOS: MOISÉS VALENZUELA
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Leila y Mario Alberto Canahuati
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Ingrid Villalobos fue la anfitriona del evento, dando realce con su porte y dinamismo.

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Eliana Perentena, representante de la marca Pacer, ofreció unas palabras de gratitud e invitación al público para que adquiera desde ya su prenda favorita de los universos de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars.

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Los creadores de contenido invitados Heizell Guevara y Abelardo modelaron diferentes camisas alusivas a icónicos personajes como Toy Story, Spiderman, Mickey Mouse, entre otros.

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Durante el evento se apreció la calidad de los diseños, en los que resaltaron colores vivos y los infaltables personajes.
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Los niños y jóvenes modelos fueron el centro de atención en la presentación, quienes resaltaron su presencia con las camisas que vistieron.
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Pacer busca conectar emocionalmente con sus consumidores, a través de conceptos que apelan a la nostalgia y a la identidad individual.
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El evento contó con un montaje divertido y con stands que exhibieron las colecciones de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars.

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Los niños pintaron personajes de los universos protagonistas, creando una atmósfera cómoda y lúdica.

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