Pacer lanza línea basada en universos de Disney, Marvel, Pixar y Star Wars

La familia Canahuati fue parte de la presentación de la nueva colección de su marca Pacer, en un evento que reunió a cientos de personas.
Leila y Mario Alberto Canahuati
Ingrid Villalobos fue la anfitriona del evento, dando realce con su porte y dinamismo.
Eliana Perentena, representante de la marca Pacer, ofreció unas palabras de gratitud e invitación al público para que adquiera desde ya su prenda favorita de los universos de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars.
Los creadores de contenido invitados Heizell Guevara y Abelardo modelaron diferentes camisas alusivas a icónicos personajes como Toy Story, Spiderman, Mickey Mouse, entre otros.
Durante el evento se apreció la calidad de los diseños, en los que resaltaron colores vivos y los infaltables personajes.
Los niños y jóvenes modelos fueron el centro de atención en la presentación, quienes resaltaron su presencia con las camisas que vistieron.
Pacer busca conectar emocionalmente con sus consumidores, a través de conceptos que apelan a la nostalgia y a la identidad individual.
El evento contó con un montaje divertido y con stands que exhibieron las colecciones de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars.
Los niños pintaron personajes de los universos protagonistas, creando una atmósfera cómoda y lúdica.