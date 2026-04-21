Niños y adolescentes sampedranos proyectan su talento en la declamación

La ciudad de San Pedro Sula fue escenario de un inspirador concurso de declamación escolar.
En total, participaron 16 centros educativos, demostrando un fuerte interés por fomentar la expresión artística.
El evento se llevó a cabo en la Escuela Ovidio de Croly, reuniendo a la comunidad educativa en torno al arte de la palabra.
Unos 78 estudiantes de cuarto a noveno grado subieron al escenario para poner a prueba su talento y preparación.
Cada participante presentó piezas llenas de sentimiento, abordando diversos temas.
La poesía, el compromiso social y la reflexión fueron protagonistas en cada intervención.
El público acompañó con atención y respeto cada una de las presentaciones.
Padres, docentes y compañeros brindaron apoyo constante a los jóvenes declamadores.
El jurado evaluó aspectos clave como la entonación, la dicción y la expresión corporal.
La competencia se destacó por su alto nivel, lo que hizo más difícil la elección de ganadores.
El concurso también buscó fortalecer la confianza y habilidades comunicativas de los estudiantes.
Al final, los mejores exponentes fueron premiados, del cuarto al primer lugar, cerrando una jornada llena de talento y aprendizaje.