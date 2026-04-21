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Niños y adolescentes sampedranos proyectan su talento en la declamación

Unos 78 alumnos de primaria y secundaria se presentaron en una jornada de aprendizaje y entusiasmo para declamar en una dura competencia.

  • Actualizado: 21 de abril de 2026 a las 16:22 -
  • Marisol Soto
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La ciudad de San Pedro Sula fue escenario de un inspirador concurso de declamación escolar.

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En total, participaron 16 centros educativos, demostrando un fuerte interés por fomentar la expresión artística.
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El evento se llevó a cabo en la Escuela Ovidio de Croly, reuniendo a la comunidad educativa en torno al arte de la palabra.
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Unos 78 estudiantes de cuarto a noveno grado subieron al escenario para poner a prueba su talento y preparación.
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Cada participante presentó piezas llenas de sentimiento, abordando diversos temas.
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La poesía, el compromiso social y la reflexión fueron protagonistas en cada intervención.
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El público acompañó con atención y respeto cada una de las presentaciones.
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Padres, docentes y compañeros brindaron apoyo constante a los jóvenes declamadores.
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El jurado evaluó aspectos clave como la entonación, la dicción y la expresión corporal.
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La competencia se destacó por su alto nivel, lo que hizo más difícil la elección de ganadores.
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El concurso también buscó fortalecer la confianza y habilidades comunicativas de los estudiantes.
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Al final, los mejores exponentes fueron premiados, del cuarto al primer lugar, cerrando una jornada llena de talento y aprendizaje.
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