Hija del expresidente Ricardo Maduro revela imágenes inéditas en sus 80 años

El expresidente de Honduras, Ricardo Maduro (2002-2006), celebra este martes sus 80 años de edad, una fecha que ha sido acompañada por muestras de cariño de su familia, quienes compartieron imágenes inéditas de su vida privada.
Las publicaciones, difundidas en redes sociales por sus hijas, muestran al exmandatario en un ambiente familiar, rodeado de sus seres queridos en momentos cotidianos que hasta ahora no habían sido conocidos públicamente.
El vido aparecen Carolina, Cecilia y Lorena, hijas del primer matrimonio del exgobernante, así como nietos, yernos y otros parientes cercanos.
“Happy 80th daddy. Qué privilegio más grande ser tu hija, verte y aprender de tu historia y haber sido moldeada en gran parte por ti. Te amo, papi”, escribió Cesi Maduro en su cuenta de Facebook.
Las imágenes han generado diversas reacciones entre usuarios en redes sociales, quienes destacaron tanto el legado político de Maduro como su faceta personal, poco visible durante su vida pública.
Ricardo Maduro asumió la Presidencia de Honduras en 2002, tras ganar las elecciones generales de 2001, en medio de desafíos económicos y de seguridad.
Durante su administración, impulsó políticas orientadas a la reducción de la deuda externa, el combate a la pobreza y la disminución de los índices de inseguridad en el país.
Antes de llegar a la Presidencia, Maduro tuvo una destacada trayectoria en el sector financiero y empresarial, incluyendo su gestión como titular del Banco Central de Honduras.
Su figura continúa siendo recordada por distintos sectores de la población, que valoran su gestión dentro del período democrático del país, aunque estas valoraciones pueden variar según distintas perspectivas.
A sus 80 años, el exmandatario reaparece en la esfera pública a través de estos recuerdos familiares. Actualmente sigue casado con la exprimera dama Aguas Ocaña de Maduro.