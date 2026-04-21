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Pichichi Liga Española: Mbappé marca y se aleja más de Yamal; tabla de goleadores

Mbappé no perdonó y amplía su ventaja: así marcha la tabla de goleadores de la Liga Española tras inicio de la jornada 32.

  • Actualizado: 21 de abril de 2026 a las 14:17 -
  • Lesly Gutiérrez
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La jornada 32 de la Liga Española comenzó y ya hay movimientos en la tabla de goleadores.
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18. Hugo Duro (Valencia) -- El futbolista español no tuvo minutos en el empate 1-1 ante el Mallorca. Se queda con 9 anotaciones en la Liga Española.
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17. Alberto Moleiro (Villarreal) -- El español también cuenta con 9 goles en la presente temporada. Su equipo juega este jueves ante el Real Oviedo.
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16. Federico Viñas (Real Oviedo) -- Anotó doblete en la pasada fecha y este jueves enfrenta al Villarreal. Lleva 9 goles en LaLiga EA Sports 2025-26.
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15. Vladyslav Vanat (Girona) -- El jugador ucraniano se lesionó y antes peleaba en la tabla de goleadores con sus 9 tantos.
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14. Georges Mikautadze (Villarreal) -- El georgiano también registra 9 goles y puede aumentar este jueves en su duelo por la jornada 32 ante el Oviedo.
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13. Alexander Sorloth (Atlético de Madrid) -- El delantero noruego juega este miércoles ante el Elche. Lleva 10 goles en lo que va de la Liga Española.
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12. Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) -- El español también registra 10 goles y puede aumentar este jueves al enfrentarse al Espanyol.
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11. Raphinha (FC Barcelona) -- El jugador brasileño ha estado lesionado en las últimas jornadas y se ha quedado con 11 anotaciones.
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10. Borja Iglesias (Celta de Vigo) -- El español se enfrenta este miércoles al Barcelona. Lleva 11 tantos en esta temporada.
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9. Lucas Boyé (Alavés) -- Tuvo minutos ante el Real Madrid este martes en el Bernabéu, pero se fue sin marcar. Se queda con 11 anotaciones.
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8. Oyarzabal (Real Sociedad) -- Es el máximo referente en la ofensiva de su equipo y lleva 12 goles. Puede aumentar este miércoles ante Getafe.
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7. Robert Lewandowski (FC Barcelona) -- El delantero polaco no ha tenido su mejor temporada y lleva solo 12 goles en esta temporada.
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6. Vinicius (Real Madrid) -- El brasileño marcó este martes ante el Alavés y escaló en la tabla de goleadores tras alcanzar las 12 dianas.
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5. Ferran Torres (FC Barcelona) -- El "Tiburón" ha sorprendido en esta temporada y lleva 14 tantos tras 32 jornadas de la Liga Española.
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4. Lamine Yamal (FC Barcelona) -- El juvenil ha liderado en el ataque a los azulgranas con sus 15 goles. Juega este miércoles ante el Celta de Vigo.
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3. Ante Budimir (Osasuna) -- El croata no pudo marcar en esta jornada 32 ante el Athletic Club. Es una de las sorpresas en el podio con sus 16 tantos.
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2. Muriqi (Mallorca) -- Es otra de las sorpresas en el Top; este martes no pudo marcar en el empate 1-1 ante el Valencia. Pelea por el liderato con sus 21 goles.
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1. Kylian Mbappé (Real Madrid) -- El francés volvió a marcar en la Liga Española, ahora ante el Alavés. Lidera la lucha por el Pichichi con 24 tantos.
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