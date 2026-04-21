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"Se me fueron los frenos": conductor de rapidito que atropelló a joven en Villanueva

Héctor Arturo Zerón espera que la familia de Emanuel Torres "me perdone algún día". Lo detuvieron y le imputarán el cargo homicidio imprudente

Se me fueron los frenos: conductor de rapidito que atropelló a joven en Villanueva
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Héctor Arturo Zerón, conductor de la unidad que atropelló a Emanuel Torres en Villanueva, Cortés, asegura que la acción que cobró la vida del joven, no fue premeditada, sino consecuencia de un fallo mecánico.
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Momento cuando la cámara de seguridad capta a la unidad subirse a la acera y pasar cerca de otro rapidito que también comete la misma imprudencia.
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Héctor Zerón dijo que la persona que sale de la otra unidad, según lo que se observa en la grabación, está haciendo la misma maniobra prohibida y cuando él intentó frenar ya era demasiado tarde.
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“Me salí de la línea blanca. Intenté frenar, pero el freno no respondió. Pasé entre el señor que vendía comida y otro compañero que estaba adelante bajando un pasajero. En ese momento ocurrió el impacto”, relató Zerón.
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Además, el motorista del bus rapidito aseguró: “No lo vi, salió de adentro del otro microbús”.
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Zerón aseguró que el rapidito de la ruta San Pedro Sula - Potrerillos presentó problemas en los frenos, situación que, según su versión, derivó en el accidente. Asimismo, manifestó su consternación por lo ocurrido.
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“Estoy nervioso, asustado y apesadumbrado. No fue algo que quise hacer. Me duele y espero que los familiares algún día me perdonen”, expresó.
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El conductor indicó que cuenta con más de diez años de experiencia en la ruta y que es la primera vez que se ve involucrado en un hecho de esta magnitud.
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La víctima mortal fue identificada como José Emanuel Torres, quien falleció en el lugar del accidente en horas de la mañana.
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Esta es la imagen que más ha conmovido en las redes sociales luego de la tragedia. El padre de Emanuel lloraba desgarradoramente.
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"Era mi único hijo", reveló el papá del joven, quien además se mostró impotente ante los hechos que le arrebataron a su familiar.
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El jefe de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte dijo que al conductor le caerá todo el peso de la ley. El cargo que se le imputará será homicidio imprudente.
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Además de atropellar a Emanuel, un vendedor se salvó de morir arrollado.
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