"Se me fueron los frenos": conductor de rapidito que atropelló a joven en Villanueva

Héctor Arturo Zerón, conductor de la unidad que atropelló a Emanuel Torres en Villanueva, Cortés, asegura que la acción que cobró la vida del joven, no fue premeditada, sino consecuencia de un fallo mecánico.
Momento cuando la cámara de seguridad capta a la unidad subirse a la acera y pasar cerca de otro rapidito que también comete la misma imprudencia.
Héctor Zerón dijo que la persona que sale de la otra unidad, según lo que se observa en la grabación, está haciendo la misma maniobra prohibida y cuando él intentó frenar ya era demasiado tarde.
“Me salí de la línea blanca. Intenté frenar, pero el freno no respondió. Pasé entre el señor que vendía comida y otro compañero que estaba adelante bajando un pasajero. En ese momento ocurrió el impacto”, relató Zerón.
Además, el motorista del bus rapidito aseguró: “No lo vi, salió de adentro del otro microbús”.
Zerón aseguró que el rapidito de la ruta San Pedro Sula - Potrerillos presentó problemas en los frenos, situación que, según su versión, derivó en el accidente. Asimismo, manifestó su consternación por lo ocurrido.
“Estoy nervioso, asustado y apesadumbrado. No fue algo que quise hacer. Me duele y espero que los familiares algún día me perdonen”, expresó.
El conductor indicó que cuenta con más de diez años de experiencia en la ruta y que es la primera vez que se ve involucrado en un hecho de esta magnitud.
La víctima mortal fue identificada como José Emanuel Torres, quien falleció en el lugar del accidente en horas de la mañana.
Esta es la imagen que más ha conmovido en las redes sociales luego de la tragedia. El padre de Emanuel lloraba desgarradoramente.
"Era mi único hijo", reveló el papá del joven, quien además se mostró impotente ante los hechos que le arrebataron a su familiar.
El jefe de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte dijo que al conductor le caerá todo el peso de la ley. El cargo que se le imputará será homicidio imprudente.
Además de atropellar a Emanuel, un vendedor se salvó de morir arrollado.