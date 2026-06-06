¡Fiesta total! Así celebró Estrella Roja su histórico ascenso a la Liga Nacional​​​​​

Estrella Roja hizo historia y así celebró su inolvidable ascenso a la Liga Nacional del fútbol hondureño.
El estadio Marcelo Tinoco fue el escenario de una jornada histórica al albergar el partido de vuelta de la gran final de la Liga de Ascenso de Honduras.
Estrella Roja y Hondupino protagonizaron una intensa batalla por el ansiado boleto a la Liga Nacional, con los locales decididos a hacer valer su condición de anfitriones.
La fiesta comenzó desde tempranas horas, cuando cientos de aficionados llegaron al recinto para disfrutar de diversas actividades organizadas previo al encuentro.
Las cámaras de La Prensa captaron la belleza y el entusiasmo de estas modelos, quienes también se sumaron al ambiente festivo de la gran final.
Los juegos pirotécnicos iluminaron el cielo antes del pitazo inicial, creando un espectáculo que reflejaba la importancia del compromiso.
Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó cuando se apagaron las luces del estadio y los aficionados encendieron las linternas de sus celulares, regalando una imagen espectacular.
La afición de Estrella Roja acudió con la ilusión intacta de celebrar una clasificación histórica a la máxima categoría del fútbol hondureño.
Estas hermosas jóvenes fueron captadas por el lente de La Prensa y se robaron las miradas durante la gran fiesta deportiva.
Los seguidores de Estrella Roja demostraron una vez más su fidelidad, llenando las gradas y alentando sin descanso a su equipo.
El estadio Marcelo Tinoco lució un lleno impresionante para presenciar una final que definiría al nuevo integrante de la Liga Nacional.
Así saltó Estrella Roja al terreno de juego, con un once titular dispuesto a escribir una página dorada en la historia del club.
Por su parte, Hondupino también presentó sus mejores armas, decidido a conquistar el ascenso y cumplir el sueño de llegar a Primera División.
La escuadra visitante golpeó primero y se adelantó en el marcador al minuto 45 gracias a una anotación de Cristian Willy.
Los minutos transcurrían y Estrella Roja no encontraba la reacción esperada, hasta que al minuto 81 apareció Edilson Gómez para igualar el marcador y forzar los tiempos extra.
Ya en la prórroga, el argentino Nahuel Luna desató la locura en las gradas al minuto 98 al marcar el gol que puso en ventaja a los locales.
Con Hondupino volcado al ataque, Estrella Roja aprovechó los espacios y sentenció la serie con dos goles más en los minutos 119 y 120, asegurando el histórico ascenso.
Tras el pitazo final, los jugadores de Estrella Roja explotaron de alegría y celebraron con euforia la conquista del boleto a la Liga Nacional.
La cancha rápidamente se llenó de aficionados que invadieron el terreno de juego para compartir junto a sus héroes una noche que quedará para siempre en la memoria del club.
La imagen más triste fue la de los futbolistas de Hondupino, quienes terminaron entre lágrimas tras quedarse a las puertas del ascenso luego de una dura batalla.
Los festejos de Estrella Roja no se detuvieron con el pitazo final y la ciudad comenzó a vibrar con la histórica clasificación a la Liga Nacional.
En el interior del estadio Marcelo Tinoco, jugadores, cuerpo técnico e hinchas se fundieron en abrazos, prolongando una celebración cargada de emoción y orgullo.
En medio del silencio en el terreno de juego, varios futbolistas se desplomaron con evidente frustración, lamentando haber dejado escapar una oportunidad histórica.
El ambiente sigue siendo de fiesta total, con Estrella Roja escribiendo una página dorada en su historia y celebrando un logro que marca un antes y un después para la institución.
Así celebraron los jugadores de Estrella Roja, desbordados de alegría tras conseguir el histórico ascenso a la Liga Nacional del fútbol hondureño, en una noche que quedará grabada en la memoria del club.
Entre sonrisas, saltos y banderas al aire, Estrella Roja selló una celebración inolvidable, coronando una campaña perfecta con el premio más esperado: el ascenso a la máxima categoría.
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Este jugador de Hondupino, a pesar de no conseguir el ansiado ascenso, mostraron una gran madurez deportiva al agradecer a Dios por el esfuerzo realizado durante toda la temporada.
Los jugadores de Estrella Roja no podían creer lo que acababan de lograr tras el pitazo final que selló su histórico ascenso a la Liga Nacional de Honduras.