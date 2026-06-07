Horóscopo de hoy, 7 de junio, predicciones de cada signo zodiacal

Si te organizas bien, tendrás tiempo de sobra para el ocio y el negocio.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Los aires festivos no deberían intervenir en tu determinación de conseguir los logros que te habías fijado en tu trabajo o estudios.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Iniciarás hoy la puesta al día de las tareas domésticas casi perpetuamente atrasadas, pero el clima será favorable para la tarea y, si vives en pareja, el trabajo común reforzará vuestros vínculos para otras empresas que te hagan más ilusión.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). El día se va a desarrollar con normalidad, sin sorpresas ni sobresaltos, con el peligro incluso de que se deslice hacia el aburrimiento más total. Tendrás que buscar alguna distracción para no postrarte frente al televisor, pero saldrán opciones.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Tras un descanso reparador, aprovecharás el día para trazar planes de acción inmediatos de cara a la semana entrante, tu experiencia te dice que, si tienes preparadas varias alternativas, el triunfo en tu campo de acción será más fácil.
LEO (23 julio - 22 agosto). Jornada muy placentera y tranquila. Tus emociones han sufrido altibajos durante los últimos días, y ahora toca un poco de relajación y meditación. Empléate a fondo para reducir los malos rollos y tu alma brillará con luz propia.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Sorpresas agradables en el entorno familiar te levantarán el humor y la alegría que tal vez hayas abandonado gracias al mal ambiente laboral. El optimismo te ayudará a volver al trabajo con las ideas claras sobre lo importante de la vida.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Podrías encontrarte mal a lo largo del día, con un cansancio generalizado que te hace estar desanimado. La falta de fuerza hará que te muestres apesadumbrado y algo pesimista. Nada que no arregle un buen descanso y los cuidados de la familia.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Cierta decepción sentimental te tiene el ánimo abatido. Esperabas demasiado de una persona y te ha fallado. Pero no es el fin del mundo. Tu estado físico es perfecto y debes aprovechar tu atractivo para renovar tu seguridad y el afecto de los demás.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Recuerda que nadie es perfecto y debes ver sus propios defectos, antes de que nadie te los afee en público. Aunque te sientas apoyado por algunos amigos, desconfía, no están dando su verdadera cara y pueden dejarte en evidencia.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). La época de turbulencias en la que te verás inmerso en estos días, con numerosas presencias de la luna en tu signo, no aconsejarán la asociación o proyectos junto a otras personas. Son tiempos de reflexión y maduración.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Tendrás la oportunidad de darte cuenta de lo que mucho que significas para esa persona que tanto te quiere. No te dejes absorber por el trabajo, piensa algo más en los momentos de ocio y en la familia. Respecto a las cuestiones económicas, debes empezar a comportarte de modo diferente.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Si tienes hijos pequeños o gente a tu cargo, podrías tener la suerte de que alguien se ocupe de ellos y poder disfrutar de unas horas de soledad junto a tu pareja, o de diversión con algún amigo.