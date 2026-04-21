"Lady in red", así de bella lució Anne Hathaway en la premier de "El Diablo viste a la moda 2"

Anne Hathaway es una experta en el arte de vestir. El pasado lunes 20 de abril, la actriz de 43 años asistió al estreno de "El Diablo viste a la moda 2", en Nueva York con un atuendo que recordaba mucho al estilo de Andy Sachs, su personaje del filme.
Anne Hathaway lució un vestido de Louis Vuitton hecho a medida por Nicolas Ghesquière. El diseño de satén rojo presentaba un corpiño tipo corsé con escote corazón y detalles puntiagudos en los extremos.
La falda, de largo midi y volumen, dejaba ver los zapatos de tacón abiertos a juego. Como accesorios, Hathaway lució un conjunto de joyas de oro rosa de Bulgari, que incluía una pulsera brillante, pendientes colgantes y un anillo de cóctel rojo, según InStyle.
La actriz ha hecho múltiples guiños a su personaje de "El diablo viste de Prada" durante la gira de prensa de la película, incluyendo lucir el flequillo característico de Andy.
En la película de 2006, Anne Hathaway interpretó a Andrea “Andy” Sachs, una recién graduada universitaria que intenta abrirse camino en el mundo del periodismo cuando consigue un trabajo como segunda asistente de Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep, una legendaria y pragmática editora de moda de la ficticia revista neoyorquina Runway.
El mismo día del estreno de la película en Nueva York, Anne Hathaway también fue nombrada una de las mujeres más bellas del mundo en 2026 por la revista PEOPLE. En su entrevista de portada, habló sobre su regreso al mundo de la revista ficticia Runway y comentó el impacto que la película original tuvo en su vida.
"Me encantó rodar la primera", declaró Hathaway a PEOPLE. "Sé que estaba estresada y ansiosa, pero fue una de las experiencias más divertidas de mi vida gracias a la gente con la que trabajé".
Añadió: "Emily Blunt es una persona maravillosa. Stanley [Tucci] es muy gracioso e ingenioso, y Meryl [Streep]... no suelo decirle cuánto la admiro, pero lo hago. Es alguien a quien admiro. Alguien que marca la pauta. Alguien que vive la grandeza y nunca se conforma con eso, sino que siempre se esfuerza por crecer como artista. Es increíble".
Según se informa, la secuela, que se estrena en cines el 1 de mayo, seguirá a Priestly "mientras intenta abrirse camino en su carrera en medio del declive de la publicación tradicional de revistas y mientras se enfrenta al personaje de Blunt, ahora una poderosa ejecutiva de un grupo de lujo con presupuestos publicitarios que Priestly necesita desesperadamente".
Bellísima y elegante, así lució la actriz estadounidense.