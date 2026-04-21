Ocho horas sin luz estarán estas zonas de Honduras este miércoles 22 de abril

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este miércoles 22 de abril del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Valle, Francisco Morazán, Santa Bárbara y Cortés.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos ocho horas en varias zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el municipio de Goascorán, en el departamento de Valle, la suspensión del fluido eléctrico se realizará en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Las zonas afectadas comprenden El Cubulero, El Pozo Zarco, La Puerta Nacional, Aldea La Laguna, Playitas, Huatales, La Sonora, El Trasmayo, Los Amates, Playa Grande, El Ojustal, Isla San Carlos, El Naranjo, El Aceituno, La Peña #2, Aldea El Estero, El Candil, Alianza, barrio Mongolla, barrio Las Delicias, barrio Arriba, barrio Abajo, barrio El Cementerio, barrio El Centro, aldea San Pedro Calero, Calicanto y zonas aledañas.
Mientras tanto, en el municipio de Lepaterique, departamento de Francisco Morazán, el corte del suministro está programado de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. Las comunidades afectadas serán El Empedrado, El Escarbadero, La Brea, Lepaterique, Cerro Verde, aldea El Carrizal, aldea El Naranjo y zonas cercanas.
Para la zona occidental, en el municipio de Florida, Copán, las interrupciones abarcarán numerosas aldeas y caseríos, entre ellos El Calichón, La Elencia, El Ermitaño, Berlín Plancitos, Pastoreaderos, Agua Buena, El Caribe, La Unión, La Elencita, Siete Cuchillas, El Jardín, El Guayabo, San Rafael, La Ruidosa, San Antonio Techín, Las Pilas de Techín, Las Flores Techín, San Lorenzo Techín, La Zona, El Espíritu, Santa Clara, El Rosario, El Porvenir y sectores cercanos. De igual forma, en el municipio de La Jigua, Copán, la suspensión será de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, afectando Parque Arqueológico El Puente, La Colmena, La Tejera, Buena Ventura, La Laguna, El Puente y los caseríos cercanos.
En San Pedro Sula, Cortés, los trabajos en el circuito CIR-L241 provocarán interrupciones de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde en colonia Los Ángeles, colonia La Sabana, colonias Satélite I, II, III, IV y V etapa, colonia Júpiter, colonia San Jorge de Sula, colonia San Carlos de Sula (norte), colonia San José de Sula (este), colonia Saturno, colonia Villeda Morales, colonia El Edén, colonia Sandoval Sorto, El Sauce, colonia Perpetuo Socorro, colonia Reparto Lempira, Instituto José Trinidad Reyes, Ministerio La Cosecha, sede del Club Marathón y el estadio Yankel Rosenthal.
También en la capital industrial, pero en el circuito CIR-L245, estarán sin energía eléctrica en el mismo horario colonia Hermosa Providencia, colonia Santa Rosa, colonia San Pedro, colonia San Carlos de Sula, colonia San José de Sula, colonia Centroamérica, colonia San Roberto de Sula, colonia Louisiana, residencial Costa Verde, colonia Villa Ernestina (norte), colonia CACVIL I y II, Industrias Chamer, Maderas Noriega, ZIP San José, Santa María, Villa Ernestina (oeste) y la sede del Club Real España.
En el municipio de Petoa, Santa Bárbara, el corte se realizará de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde en aldea La Ceibita, barrio La Canoa, barrio Mezcalito, barrio La Culuca, aldea Petoa, aldea Pueblo Nuevo, aldea Quebrada Honda, Quebrada Cacaulapa, aldea Plan Olola y aldea Agua Tapada.
Las interrupciones también alcanzarán al municipio de Villanueva, Cortés, donde en el mismo horario estarán afectadas colonia Victoria, colonia Gracias a Dios, colonia Villa Linda III, colonia Municipal, colonia Ideal, colonia Santa Marta, colonia Santa María, colonia Villa Linda norte y sur, colonia La Unión, colonia Buena Fe, colonia El Paraíso, colonia Santa Carmen, colonia Fuerzas Unidas, colonia San Juan de Buena Vista, colonia Palmeras, colonia Flor del Campo, colonia Buena Vista, colonia San Ramón 2, colonia 21 de Abril, colonia Guadalupe López, colonia Colinas de Canadá. Asimismo, en el sector de San Manuel se verán afectados colonia Santa Fe, colonia Valle Verde, aldea El Plan, colonia Brisas del Plan, colonia Lomas del Guanacaste, colonia Melisa, aldea El Porvenir, colonia Tacamiches, colonia Real del Campo, aldea Santiago (Pimienta), Minerales Ventura, CASMUL, Finca 10, Finca 11, AZUNOSA y Finca Santa Rita.
Finalmente, en el municipio de El Progreso, Yoro, la suspensión del servicio eléctrico de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde incluirá colonia Fátima, colonia 2 de Julio, colonia Centroamericana, ex campos bananeros como Buena Vista, Finca COOB, Río Chiquito, Las Flores, Las Chumbas, Naranjo Chino, Zoológico Naranjo Chino, Amapa, kilómetro 70, El Paraíso, Monterrey, Palo Blanco, Las Filipinas y Voluntades Unidas.