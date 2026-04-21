Ocho horas sin luz estarán estas zonas de Honduras este miércoles 22 de abril

Para la zona occidental, en el municipio de Florida, Copán, las interrupciones abarcarán numerosas aldeas y caseríos, entre ellos El Calichón, La Elencia, El Ermitaño, Berlín Plancitos, Pastoreaderos, Agua Buena, El Caribe, La Unión, La Elencita, Siete Cuchillas, El Jardín, El Guayabo, San Rafael, La Ruidosa, San Antonio Techín, Las Pilas de Techín, Las Flores Techín, San Lorenzo Techín, La Zona, El Espíritu, Santa Clara, El Rosario, El Porvenir y sectores cercanos. De igual forma, en el municipio de La Jigua, Copán, la suspensión será de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, afectando Parque Arqueológico El Puente, La Colmena, La Tejera, Buena Ventura, La Laguna, El Puente y los caseríos cercanos.