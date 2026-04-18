Meghan Markle apuesta por “invertir en sí misma” en retiro de lujo

Meghan Markle volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras su participación en el exclusivo retiro femenino "Her Best Life Retreat", celebrado del 17 al 19 de abril en Sídney, Australia.
El evento, realizado en el InterContinental Sydney Coogee Beach, reunió a un grupo limitado de 300 asistentes y fue presentado como una experiencia de lujo enfocada en el bienestar integral, el empoderamiento personal y la conexión entre mujeres.
Durante su intervención, la duquesa ofreció una charla íntima de aproximadamente 90 minutos, en la que compartió reflexiones sobre su trayectoria personal y profesional, dejando una frase que rápidamente generó repercusión: “He pasado toda mi vida invirtiendo en las mujeres, ¿puedo finalmente invertir en mí?”.
El retiro fue concebido como un espacio privado que combinó sesiones de coaching, yoga, meditación, "sound healing" y cenas de gala, con el objetivo de ofrecer una experiencia integral de crecimiento personal en un entorno exclusivo.
Sin embargo, más allá del contenido del encuentro, el evento generó debate en redes sociales debido al elevado costo de las entradas, lo que contrastó con el discurso centrado en el bienestar y la accesibilidad.
Según la información difundida, la entrada general en preventa tenía un precio de AU$2,699, mientras que el paquete VIP ascendía a AU$3,199, incluyendo beneficios como asientos en primera fila, hospedaje con vista al océano, obsequios exclusivos y una fotografía con la duquesa.
Reportes citados por People indicaron que la experiencia premium también contemplaba una agenda más personalizada, lo que elevó aún más las expectativas de quienes asistieron al evento.
Por su parte, The Times reveló detalles adicionales sobre la producción del retiro, señalando que la participación de Meghan habría tenido un costo aproximado de £120,000 para los organizadores.
El mismo medio destacó que las asistentes VIP disfrutaron de una cena de gala con un menú sofisticado, que incluyó platos como Hiramasa kingfish tostada, burrata, carne Angus y postres de inspiración tropical.
A pesar del nivel de exclusividad, algunos reportes de la prensa australiana señalaron que la presencia de la duquesa fue breve, ya que permaneció menos de dos horas con el público antes de retirarse para acompañar al príncipe Harry a un evento deportivo. Durante su intervención, Meghan también abordó el impacto del escrutinio mediático en su vida, afirmando: "Desde hace ya 10 años, cada día he sido objeto de acoso y ataques. Me convertí en la persona más acosada del mundo y, aun así, sigo aquí".
La duquesa reflexionó sobre cómo estas experiencias han estado marcadas tanto por momentos de felicidad —como su matrimonio con el príncipe Harry y el nacimiento de sus hijos— como por el costo emocional derivado de la exposición constante.