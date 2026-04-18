Meghan Markle apuesta por “invertir en sí misma” en retiro de lujo

A pesar del nivel de exclusividad, algunos reportes de la prensa australiana señalaron que la presencia de la duquesa fue breve, ya que permaneció menos de dos horas con el público antes de retirarse para acompañar al príncipe Harry a un evento deportivo. Durante su intervención, Meghan también abordó el impacto del escrutinio mediático en su vida, afirmando: "Desde hace ya 10 años, cada día he sido objeto de acoso y ataques. Me convertí en la persona más acosada del mundo y, aun así, sigo aquí".