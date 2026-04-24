Jinete olanchano muere en un accidente de tránsito en Nicaragua

Un joven originario del departamento de Olancho perdió la vida en un accidente vial registrado en las últimas horas en el vecino país de Nicaragua.
La víctima fue identificada como Elkin Munguía, originario de la aldea Pacura, en el municipio de Gualaco, Olancho, según informaron personas cercanas a la familia.
El fatal percance ocurrió en el sector conocido como Reparto San Juan, en territorio nicaragüense, donde el hondureño se transportaba junto a otras cinco personas a bordo de un vehículo particular.
De acuerdo con reportes locales, el automóvil era conducido presuntamente a exceso de velocidad por un ciudadano costarricense que además se encontraba supuestamente bajo los efectos del alcohol al momento del accidente.
Testigos relataron que, debido a la magnitud del impacto, Munguía salió expulsado del automotor y fue a estrellarse contra la base de un semáforo.
Tras el fuerte golpe, cuerpos de socorro trasladaron de emergencia al joven hacia el Hospital Lenin Fonseca, donde médicos intentaron salvarle la vida.
Sin embargo, minutos después se confirmó su fallecimiento a causa de las graves lesiones sufridas en el accidente.
Los otros cinco ocupantes del vehículo resultaron heridos y fueron remitidos al Hospital Manolo Morales, donde permanecen bajo observación médica.
La noticia ha causado consternación entre familiares, amistades y vecinos de Pacura, quienes lamentan la repentina muerte del joven olanchano, quien era un apasionado por los caballos y en sus redes sociales así lo demostraba, publicando videos y fotografías participando en desfiles hípicos.
"Elkin, un cipote tan tranquilo, joven y cariñoso con todas las personas que lo conocíamos. Dios le dé fuerzas a su querida madre, padre, hermanos y toda la familia", escribió Martha Nájera, allegada del querido jinete olanchano.