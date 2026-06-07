El mágico "Baby shower" de Nadia Ferreira y Marc Anthony

Nadia Ferreira y Marc Anthony están muy cerca de darle la bienvenida a su segunda bebé, pero antes de que eso ocurra se reunieron con algunos de sus amigos para un espectacular 'baby shower' este fin de semana.
Entre los invitados al gran 'baby shower' de Nadia Ferreira estuvieron Lele Pons, Guaynaa, Raphy Pina y Natti Natasha, curiosamente parejas que recientemente también han agrandado sus familias.
Según fotos que publicó la modelo paraguaya en Instagram este domingo 7 de junio, hubo un gran banquete en un inmenso jardín con decoración en tonos rosas y pastel. La fiesta inició con luz de día, pero siguió incluso cuando la noche los había alcanzado.
La pareja se mostró feliz rodeada de sus amigos y ante la inminente llegada de la nueva integrante de su familia: una niña que será la hermana menor de Marquito, el primogénito de la exreina de belleza y el salsero.
"Antes de conocerte, te celebramos. Cada flor, cada abrazo, cada sonrisa fue para ti, mi niña. Gracias a todos los que hicieron de este día un día tan especial para nuestra familia", escribió Nadia Ferreira en Instagram.
Acostumbrados a dejar ciertos cabos sueltos sobre su vida familiar, esta vez la pareja no hizo la excepción. Públicamente no han dado a conocer el nombre de la criatura, sin embargo, en las imágenes del 'baby shower' llamó la atención una enorme "M" en varios de los decorados de la fiesta.
Además, en redes algunos de los invitados se refirieron a la bebé solo con esa letra, lo que hace suponer a muchos que el nombre de la niña podría iniciar con la letra "M", tal como sucede con su famoso padre y su hermano mayor.
Otro de los secretos es que la pareja no ha dicho públicamente cuándo ocurrirá el alumbramiento, aunque es evidente el avanzado estado de gestación de la modelo.
Con esta bebé, Marc Anthony será padre de 8 hijos de madres distintas. Pero la ilusión de volver a ser padre sigue intacta y se ve que lo está disfrutando mucho junto a Nadia, quien es 31 años menor que él.
Marc Anthony y Nadia Ferreira llevan más de 4 años juntos desde que hicieron público su romance a principios de 2022. Se comprometieron en mayo de ese mismo año y contrajeron matrimonio el 28 de enero de 2023.
La pareja vivió un día muy feliz para celebrar la vida de su primera niña en común.