Netflix revela primer vistazo de Scooby-Doo en live-action

(Imagen del nuevo elenco) A medida que avanza la trama, se suman Velma, presentada como una joven con enfoque científico, y Freddy, quien se integra al grupo en medio de la investigación. El caso, según la sinopsis oficial, evoluciona hacia una situación cada vez más tensa que “los arrastra a una pesadilla escalofriante que amenaza con exponer todos sus secretos”.