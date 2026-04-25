Netflix revela primer vistazo de Scooby-Doo en live-action

La plataforma Netflix reveló el primer vistazo de Scooby-Doo: Origins, una nueva serie en acción real que reimagina el origen de la icónica pandilla de Misterios Inc., creada por William Hanna y Joseph Barbera.
Las primeras imágenes oficiales muestran a los protagonistas humanos que darán vida a los emblemáticos personajes, aunque el famoso perro Scooby-Doo aún no ha sido presentado visualmente en esta etapa inicial del proyecto.
Según información difundida por Tudum, la producción ya se encuentra en marcha en Atlanta, con una propuesta narrativa que apuesta por explorar los inicios del grupo y los eventos que dieron origen a su unión.
“La serie es menos sobre lo que ya conoces y más sobre cómo empezó todo”, detalla la plataforma, enfatizando que se trata de una reinterpretación enfocada en el desarrollo de los personajes.
La historia se sitúa en un campamento de verano, donde Shaggy y Daphne, viejos amigos, se ven envueltos en un misterio inquietante relacionado con un cachorro de gran danés que podría estar vinculado a un asesinato de carácter sobrenatural.
(Imagen del nuevo elenco) A medida que avanza la trama, se suman Velma, presentada como una joven con enfoque científico, y Freddy, quien se integra al grupo en medio de la investigación. El caso, según la sinopsis oficial, evoluciona hacia una situación cada vez más tensa que “los arrastra a una pesadilla escalofriante que amenaza con exponer todos sus secretos”.
El elenco principal está encabezado por Mckenna Grace como Daphne Blake, Tanner Hagen en el papel de Shaggy Rogers, Abby Ryder Fortson como Velma Dinkley y Maxwell Jenkins como Fred Jones. Además, el actor Paul Walter Hauser forma parte del proyecto en un rol que aún no ha sido detallado por la producción.
El desarrollo de la serie está a cargo de Josh Appelbaum y Scott Rosenberg como showrunners, junto al reconocido productor Greg Berlanti, mientras que Toby Haynes dirige el episodio piloto.
Berlanti recordó su vínculo con los creadores originales al señalar: “Uno de mis primeros y trabajos favoritos en Hollywood fue sentarme con Bill Hanna y Joe Barbera mientras firmaban celdas de animación”, y destacó que la nueva serie busca capturar “su espíritu y su genial creación”.
Por el momento, Netflix no ha confirmado la fecha de estreno de "Scooby-Doo: Origins", aunque el proyecto ya genera expectativa entre los seguidores de la franquicia, que desde 1969 es un referente de la cultura popular.