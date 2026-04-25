Florinda Meza envía consejo a Ángela Aguilar y Christian Nodal tras rumores de separación

“Nunca dures más de media hora enojada con tu marido y jamás vayas a la cama enojada con tu marido. Si él quiere seguir peleando, déjalo para el día de mañana, pero a la cama no vas enojada con tu marido. Decía mi abuela: ‘El éxito de mi matrimonio ha sido ese y dormir todas las noches sin calzones’”, dijo la viuda de Roberto.