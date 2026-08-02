Real Madrid anuncia salida, reunión con Vinicius y Vozinha firma con nuevo club

Estos fueron los últimos movimientos del mercado de fichajes en este domingo 02 de agosto en el fútbol internacional.
'Transfermarkt' informa que dos equipos están interesados en el fichaje de James Rodríguez: el Estrella Roja de Belgrado y el Melbourne Victory.
OFICIAL // El Sevilla, de LaLiga EA Sports (Primera División) y el Bournemouth inglés, sexto clasificado de la pasada Premier League, están cerca de concertar el traspaso del lateral diestro Juan Luis Sánchez 'Juanlu', por quien el club español percibirá alrededor de catorce millones de euros, informaron este domingo a EFE fuentes de la operación.
OFICIAL // El Chelsea anunció este domingo la incorporación del jove argentino Valentín Barco.
El atacante neerlandés del Valencia Arnaut Danjuma recordó que tiene contrato en vigor con el club de Mestalla, dijo que está centrado en la entidad y dio por hecho que completará la temporada en el equipo.
OFICIAL // El París Saint Germain (PSG) anunció este domingo que ha vendido al delantero francés Randal Kolo Muani, al que había fichado en el verano de 2023 con un contrato de cinco años, al Juventus de Turín, un club al que ya lo había prestado en 2025.
OFICIAL // Asimismo, la Juventus hizo oficial la llegada de Kerim Alajbegovic, procedente del Bayer Leverkusen en un traspaso de al menos 35 millones de euros.
Fabrizio Romano detalla que el PSG presentó su proyecto al guardameta japonés Suzuki tras su gran actuación en el Mundial y pretende ganar la pelea con la Juventus.
OFICIAL // Felix Bacher se convierte en nuevo jugador del Olympique Lyon. Desde L'Equipé revelan que habrían pagado 4 millones de euros por el jugador.
'CaughtOffside' detalla que el Tottenham quiere reforzar su ofensiva y piensa en la incorporación de Osimhen. Para salir, el club tendría que pagar los 65 millones que pide el Galatasaray, pero desde Inglaterra informan que los 'Spurs' empezarían con una oferta de 55 millones de libras.
Desde Diario AS informan que Vlahovic, pese a las ofertas que tiene en Turquía, sigue a la espera de una posible llegada por parte del Barcelona.
Kevyn De Bruyne suena en la MLS: el Inter Miami y el San Diego FC suenan como posibles destinos para el belga, que aún tiene contrato con el Napoli.
OFICIAL // El Levante ha fichado al delantero belga Yanis Musuayi, de 19 años, tras alcanzar un acuerdo con el Club Brujas para su traspaso, según informó el club valenciano.
Informa TEAMtalk que el Liverpool y PSG decidieron no adelantarse al Real Madrid en busca del fichaje de Diomande pese al retraso de la operación.
OFICIAL // La UD Almería ha fichado al centrocampista Mikel Vesga para la tres próximas temporadas, que llega procedente del Athletic Club tras el acuerdo alcanzado entre ambas entidades para su traspaso, según anunció este domingo el club andaluz.
OFICIAL // El portero titular de la selección de Cabo Verde, Josimar José Évora Dias ‘Vozinha’, figura en el Mundial 2026, se declaró este domingo «muy feliz» de haber llegado a Santiago de Chile para concretar su vinculación con el club Colo Colo, luego de varios días de espera.
OFICIAL // El Real Madrid ha anunciado este domingo el traspaso al Sevilla del portero Fran González, de 21 años y que ficha por club andaluz por cinco temporadas, hasta junio de 2031.
La Gazzetta informa que la Roma quiere a Endrick: sería en una cesión con opción de compra, sin embargo, desde el Real Madrid no estarían dispuestos a dejarlo ir.
Diario Sport informa que el Barcelona no variará su oferta por Ferran Torres y de concretarse una salida, será por al menos 55 millones.
Fabrizio Romano informa que la Juventus ha decidido no continuar con el fichaje de Emiliano 'Dibu' Martínez y ya le comunicaron al Aston Villa la situación.
Sport informa que Vinicius se reunirá con José Mourinho y la directiva del club para aclarar su situación contractual y definir su futuro. Según Diario AS, el Real Madrid mantiene una postura firme: no mejorará la propuesta de renovación actual y exige una respuesta inmediata, dejando claro que, si no hay acuerdo, se buscará su traspaso durante este mismo mercado de verano.