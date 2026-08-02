¿Era su debut? Inesperado héroe de Olimpia, festejos y bellezas en el Nacional

Olimpia venció por 2-0 a los Lobos de la UNFM en su debut en el Apertura 2026: estas fueron las mejores imágenes previo y durante el partido.
La familia nuevamente se reunió para disfrutar un duelo de la Liga Nacional y, por supuesto, dar el apoyo al equipo Albo.
¡Una madre orgullosa! Ella fue a apoyar a Jeremy Rodas y Denís Rodas: "Mis dos hijos en la cancha".
La afición del Olimpia se presentó en el Nacional para disfrutar del primer duelo en la Liga Nacional.
¡Hermosas! Así posaron ellas para las cámaras de Diario LA PRENSA en la previa del juego.
Olimpia regresó al Nacional para disputar su primer partido de Liga. Antes lo había hecho en la Copa Centroamericana y Supercopa Honduras 2026.
Las lindas chicas engalanaron el regreso de la Liga Nacional y así fueron captadas por el Lente de LA PRENSA.
Ella fue otra de las que robó suspiros en la previa del partido y también posó para nuestras cámaras.
Olimpia debutó en el Apertura 2026 derrotando 2-0 a Lobos UPFNM con goles del juvenil Jeremy Rodríguez en el Chelato Uclés.
¿Era el debut de cz con la camiseta del primer equipo de Olimpia? La respuesta es no, ya que el juvenil había jugado el Clausura 2026 ante el CD Victoria, exactamente en la jornada 17 cuando ingresó de cambio al minuto 88. Es decir, este fue su segundo juego en Primera División.
Su primer gol llegó al minuto 16 cuando anotó de primera luego de que Bryan Cortés mandara un excepcional centro y ahí llegó el de las Islas de la Bahía para conectar y mandar a guardar la esférica.
No le bastó mucho tiempo y en el 17', volvió a aparecer, ahora con un gran testarazo tras la asistencia de García: selló su doblete y una noche para el olvido vistiendo los colores del "Rey de Copas".
Otra de las novedades del partido fue el debut oficial de Imanol Rodríguez con la camiseta de Olimpia en la Liga Nacional de Honduras.
Es así como el Olimpia pasa su primera prueba en el torneo Apertura 2026 y suma sus primeros tres puntos tras vencer a los Lobos.
Ahora, el Olimpia pone su mirada en el siguiente compromiso en la Copa Centroamericana 2026: enfrenta al UMECIT el próximo miércoles 05 de agosto.