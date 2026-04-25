Arbeloa lo apartó y se irá del Real Madrid: se enfrentó con él y Romano lo confirma

El Real Madrid está atravesando por un duro momento en la recta final de la temporada. Con LaLiga casi definida para el Barcelona, el cuadro blanco también atraviesa una complicada situación también en lo interno.
Y es que desde España, revelan que uno de los jugadores se habría enfrentado con Arbeloa, por lo que tuvo que ser apartado de la última jornada en Liga Española.
El Real Madrid, con LaLiga prácticamente perdida, también es sacudido por problemas en lo interno con un jugador y el cuerpo técnico.
Las cosas no marchan de la mejor manera para la institución blanca, por lo que también se habría definido el futuro del jugador.
Y es que en la más reciente convocatoria del Real Madrid para el duelo ante el Betis - mismo que terminó empatando 1-1 - hubo un jugador que no figuró en la plantilla, pese a estar en condiciones: Dani Ceballos.
La decisión de dejarlo fuera fue meramente técnica, por lo que muchas se preguntaron que habría pasado con el jugador y los motivos por los cuales fue apartado.
Desde España, el periodista Miguel Ángel Díaz de la Cadena COPE, ha desvelado los motivos de su ausencia. En la misma línea explica que fue debido a un enfrentamiento con Arbeloa.
"Dani Ceballos ni siquiera ha calentado en los últimos 4 partidos tras volver de la lesión", informa el comunicador.
Y revela: "Esta semana ha tenido un desencuentro con Arbeloa, que ha decidido dejarle fuera por decisión técnica. Es probable que no le vuelva a convocar esta temporada".
Luego de quedar fuera del último partido del Real Madrid en LaLiga, Ceballos publicó un mensaje en redes que ha aumentado las especulaciones: "Trabajando duro", escribió acompañado de la canción "Karma", de Beno Real.
Tras el partido, Álvaro Arbeloa respondió sobre la ausencia de Dani Ceballos y fue contundente: "Siempre traigo a los jugadores que considero apropiados".
Dani Ceballos estaría viviendo su última etapa con el Real Madrid y de concretarse su salida, sería una de las primeras bajas del Real Madrid de cara a la siguiente temporada.
Asimismo, desde España revelan uno de los destinos a los que más está apuntando Ceballos ante una posible salida del Real Madrid.
Fabrizio Romano también adelanta su salida: "Dani Ceballos ha sido apartado de la plantilla del Real Madrid por motivos técnicos y se espera que abandone el club este verano".
El Ajax de Países Bajos es uno de los equipos que más está apostando por el mediocampista.