Barcelona se mueve en silencio: Flick llamó a una estrella para ficharlo

Hansi Flick ya ha movido ficha en el mercado y dio el primer paso en la gestión del refuerzo que pretende incorporar al conjunto azulgrana de cara a la próxima campaña, dejando claro que la planificación deportiva ya está en marcha.
El FC Barcelona firmó este sábado un triunfo de enorme peso en su lucha por el campeonato de LaLiga, al cortar su mala racha en el Coliseum tras imponerse al Getafe, un escenario que se le resistía desde 2019. Los tantos de Fermín López y Marcus Rashford sellaron una victoria clave para los culés.
A falta de cinco jornadas para el cierre del torneo, el conjunto catalán amplió su ventaja a 11 puntos sobre el Real Madrid (85 frente a 74), quedando a un paso de consagrarse campeón. En la próxima fecha podría cantar el alirón si vence a Osasuna y los merengues tropiezan ante el Espanyol.
En medio de toda esta algarabía azulgrana que aciricia el bicampeonato, surgió una información sobre uno de los refuerzos que el técnico Hansi Flick estaría preparando de cara al siguiente curso. Y se trata de un verdadero bombazo.
De acuerdo con los reportes del periodista Matías Palacios, el entrenador alemán quiere contar con Julián Álvarez ante la inminente salida de Robert Lewandowski y le habría hecho una llamado ofreciéndole el puesto.
Según el reportero argentino de El Chiringuito, Flick ya tuvo un contacto directo con el delantero y ahora todo quedaría en manos de su agente y Atlético de Madrid.
"Flick ya llamó a Julián Álvarez", aseguró el comunicador cuando el Barcelona se iba al descanso con el 0-1 ante el Getafe. "Ya hubo un llamado", insistió.
"Lo cuento así como me lo han contado. Lo confirmo. No es el único entrenador que lo llamó. No es el único entrenador que le ha dicho: ¿te quieres venir a jugar en mi equipo? ", añadió Matías Palacios en pleno partido.
No es una casualidad que el nombre de Julián sea vinculado con el equipo azulgrana, ya que desde su paso por el Manchester City lo venían taloneando.
Su golazo en el Camp Nou por la Champions League le terminó de demostrar a Flick que es el indicado para reemplazar a un Lewandowski que termina contrato y su futuro pasaría por la liga de Estados Unidos.
Julián tiene contrato vigente con el Atlético hasta junio de 2030, pero la prensa española indica que el argentino priorizaría una salida hacia el cuadro blaugrana una vez que acabe el Mundial 2026.
TNT Sports, por su parte, asegura que los hermanos del delantero han estado en Barcelona, específicamente en la zona de Castelldefels buscando casa. Esto intensificó los rumores de su posible adiós del Metropolitano.
Álvarez no estaría del todo cómodo en el Atlético y vería con buenos ojos un cambio de aires hacia el equipo dirigido por Hansi Flick, quien le garantiza un puesto fijo en la formación titular.
Su valor del mercado se estima en torno a los 70-80 millones de euros, aunque el Atlético podría exigir una cifra cercana a los 100 'kilos', considerando que pagaron 75 millones fijos al Manchester City en 2024.
En caso de confirmarse su salida, los colchoneros perderían su dupla de ataque. Griezmann ya tiene todo acordado para jugar con el Orlando City de la MLS mientras que Julián no descartaría vestir de azulgrana.
Matías Palacios confirmó que Flick ya se contactó con el atacante argentino para conocer su situación en el Atlético e intentar llevárselo al Camp Nou.