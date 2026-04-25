Pichichi Liga Española: marca doblete y revés a Mbappé; tabla de goleadores

Así marcha la tabla de goleadores tras los partidos que se disputaron este sábado 25 de abril en la Liga Española.
21. Hugo Duro (Valencia) -- El español tuvo minutos este sábado en el triunfo ante el Girona (2-1), pero no pudo marcar. Se queda con 9 anotaciones.
20. Gorka Guruzeta (Athletic Club) -- Anotó este sábado el 2-3 en la derrota de su equipo ante el Atlético de Madrid. Escala en la tabla con 9 goles.
19. Alberto Moleiro (Villarreal) -- Se ha estancado en las últimas jornadas y lleva acumulado 9 goles. Su equipo juega este domingo ante el Celta de Vigo.
18. Fede Viñas (Villarreal) -- El uruguayo registra 9 tantos en esta temporada de la Liga Española. Su equipo enfrenta este domingo al Elche.
17. Andre Silva (Elche) -- Viene de marcar doblete ante el Atlético de Madrid y este domingo podría aumentar su cuenta si marca ante el Oviedo. Lleva 9 anotaciones.
16. Vladyslav Vanat (Girona) -- El ucraniano ha estado fuera por lesión, por lo que se ha quedado relegado en la tabla con 9 goles.
15. Georges Mikautadze (Villarreal) -- También lleva 9 anotaciones en la Liga Española y este domingo se enfrenta al Celta de Vigo.
14. Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) -- El español también se ha quedado atrás, pero se mantiene en la lista con 10 tantos en su cuenta.
13. Toni Martínez (Alavés) -- Marcó ante el Real Madrid en la jornada pasada y este sábado continuó con su buena racha. Se destapó con doblete ante el Mallorca y llegó a los 11 goles.
12. Raphinha (FC Barcelona) -- Ha estado fuera por lesión en las últimas jornadas, por lo que se ha quedado estancado con 11 anotaciones.
11. Borja Iglesias (Celta de Vigo) -- El español también registra 11 anotaciones y este domingo su equipo enfrenta al Villarreal.
10. Lucas Boyé (Alavés) -- Se fue en blanco en esta jornada 33 de la Liga Española y se queda con 11 tantos.
9. Sorloth (Atlético de Madrid) -- El atacante noruego se destapó con doblete este sábado en el triunfo ante Athletic Club y ya registra 12 anotaciones en la tabla de goleadores.
8. Robert Lewandowski (FC Barcelona) -- El polaco fue titular este sábado ante el Getafe, pero se fue sin marcar. Solo lleva 12 goles tras 33 jornadas de la Liga Española.
7. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) -- También registra 12 anotaciones y puede ampliar su cuenta este domingo ante el Rayo Vallecano.
6. Vinicius (Real Madrid) -- El brasileño volvió a marcar en la Liga Española y este viernes firmó un gol ante el Real Betis (1-1). Alcanzó los 13 goles en la actual temporada.
5. Ferran Torres (FC Barcelona) -- El "Tiburón" no tuvo acción este sábado y se quedó con sus 14 goles en su cuenta.
4. Lamine Yamal (FC Barcelona) -- El juvenil se lesionó el pasado miércoles y se perderá lo que resta de la temporada. Antes, dejó 16 tantos en su cuenta.
3. Ante Budimir (Osasuna) -- El croata no pudo marcar en la pasada fecha y este domingo enfrenta al Sevilla. Lleva 16 tantos.
2. Muriqi (Mallorca) -- El delantero no pudo marcar este sábado ante el Alavés, pero se mantiene como el máximo perseguidor de Mbappé con sus 21 tantos.
1. Kylian Mbappé (Real Madrid) -- El francés lidera en la pelea por el 'Pichichi' de la temporada 2025-2026 de la Liga Española, pero este viernes falló y se fue en blanco. Se mantiene con 24 anotaciones.